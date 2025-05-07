Украину защитят "феодалы" или вооруженное ополчение? Что не так с законом об оружии

Антиоружейное лобби протолкнуло в Раде "кастрированный" закон 5708

В преддверии полномасштабного российского вторжения — 23 февраля 2022 года — Верховная Рада проголосовала в первом чтении за резонансный законопроект 5708 о "О праве на гражданское огнестрельное оружие". Он максимально усложнил рядовым украинцам обретение оружия, однако дает возможность возникнуть касте вооруженных "феодалов".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия (УАВО) Георгий Учайкин. Он объяснил, почему документ получился "кастрированным".

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Эксперт напомнил, что гражданин Украины приобретает полную ответственность в 18 лет — может жениться и голосовать. То есть, ему доверяют решение судьбы страны. Поэтому в этом возрасте ему должно быть доступен гладкоствол и охотничье ружье. А карабины и пистолеты — возможно, с 21 года.

— Законопроект 5708 предусматривает, что гладкоствол можно иметь с 21 года, карабин — с 25, а пистолеты — с 30, с предыдущими пятью годами владения другим огнестрельным оружием и через пять лет после окончания военного положения. Другими словами, никогда. Конечно, ведь для них эта тема — табу, — говорит глава наблюдательного совета УАВО.

По его мнению, так возникает каста избранных, приближенных к власти "феодалов".

— Владение гражданами короткоствольным оружием коренным образом меняет отношения между ними и людьми, временно получающими властные полномочия. К вооруженному гражданину ты априори будешь относиться с большим уважением. Ты не сможешь попирать его права, потому что он способен защитить их. Это фундамент настоящей республики, коей является Украина, — говорит эксперт.

По его словам, Вторая поправка к Конституции США гласит: поскольку для безопасности свободного государства необходимо хорошо вооруженное ополчение, право граждан владеть оружием и носить его при себе не подлежит ограничению.

— Именно благодаря хорошо вооруженному ополчению мы частично пропетляли в 2014 году. В 2022 году мы очень хорошо пропетляли в Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской областях. Это было именно вооруженное ополчение, потому что люди выходили с собственными карабинами и охотничьими ружьями в тот момент, когда, не важно по каким причинам, государство не было на это способно, — подытожил Георгий Учайкин.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему идея властей по обмену боевого оружия на короткостволы — не сработает.