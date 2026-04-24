Появление ребенка увеличивает риск бедности: могут ли выплаты от государства спасти рождаемость

Украине нужно перенимать опыт других стран

В настоящее время в Украине выплаты при рождении ребенка и его содержание не могут стимулировать воспроизводство населения на нужном уровне. Ведь ребенок – это дополнительная нагрузка на бюджет семьи, особенно когда работающим остается только один партнер.

Об этом "Телеграфу" рассказал демограф Александр Гладун, заместителем директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины.

По его словам, выплаты за рождение детей, существующие в Украине, вряд ли в нынешних размерах сами по себе стимулируют рождаемость. Но они выполняют другую важную функцию – экономическую поддержку семьи.

"Появление ребенка увеличивает риск оказаться за чертой бедности, поэтому такая мера является правильной и, наверное, в определенной степени все же влияет на рождаемость в сторону увеличения", — говорит Гладун.

Он добавляет, что опыт других стран показал: значительно больше влияют большие разовые выплаты — например, доступный кредит на приобретение жилья после рождения ребенка, который потом можно выплачивать в течение длительного времени, желательно беспроцентный. Также положительно действует длительная поддержка семьи на протяжении всего детства. Например, во Франции государство поддерживает семью, пока ребенок не получит высшее образование или не начнет самостоятельную трудовую жизнь.

"Экономический фактор — один из ключевых при принятии решения о рождении ребенка. Люди взвешивают: могут ли они воспитать ребенка, дать ему образование, обеспечить достойное будущее? Здесь важны и уровень зарплаты, и наличие жилья, и социальная инфраструктура — детские сады, школы. И это, опять же, не украинская специфика — исследования в других странах показывают то же самое", — отмечает демограф.

Гладун говорит, что на рождаемость влияет большой комплекс факторов, и измерить влияние каждого в отдельности очень трудно. Так как они действуют одновременно, перекрываясь и взаимодополняясь. Анализировать мотивацию к рождению ребенка гораздо сложнее, чем, скажем, исследовать смертность.

