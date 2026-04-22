Людей стало в разы меньше. Какая численность населения в Украине на 2026 год

Оценку проводят каждый год, но статистические погрешности накапливаются и влияют на данные

Последняя перепись населения Украины проводилась еще в далеком 2001 году, но, несмотря на это, ежегодно проводятся оценки численности. Стало известно, сколько же проживает людей по состоянию на 2026 год на подконтрольной территории нашей страны.

Об этом заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун рассказал "Телеграфу" в материале: "Сколько украинцев осталось, а сколько вернется после войны – ответы демографа".

Согласно экспертным оценкам, в Украине проживает порядка 29 миллионов человек, с возможной погрешностью примерно в один миллион.

Я лично склоняюсь скорее к нижней границе этого диапазона. Сейчас при Государственной службе статистики работает рабочая группа – в нее входят и специалисты нашего института отметил собеседник.

При этом Гладун анонсировал, что уже в скором времени могут быть опубликованы свежие и официальные данные по численности населения Украины.

Он объяснил, что оценки проводят каждый год. Процедура выглядит следующим образом: сначала проводится перепись, после чего рассчитывается базовая оценка на 1 января ближайшего к нему года. Наша последняя перепись состоялась 5 декабря 2001 года, и от той базы оценки продвигались дальше год за годом.

При этом, Государственная служба статистики на основе данных Министерства юстиции о регистрации рождений и смертей и данных Государственной миграционной службы или реестров территориальных общин формирует оценки численности населения на начало каждого года.

Почему назвать точные цифры сложно?

Гладун отметил, что с течением времени накапливаются погрешности учета. То есть, фиксировать рождаемость удается практически стопроцентно. А вот со смертностью дела обстоят хуже, поскольку бывают случаи, когда человек умер, а об этом никто не сообщил.

Наибольшую погрешность дают миграционные процессы: люди меняют место жительства, не регистрируясь, и учет просто не успевает за этими перемещениями. Эта ситуация – не украинская специфика. Она присуща всем странам мира рассказал собеседник "Телеграфа"

Перепись населения в 2001 году — сколько в Украине проживало людей

Общая численность населения Украины в 2001 году составила 48 млн. 457 тыс. человек. На тот момент на территории страны проживали представители более 130-ти национальностей и народностей.

Перепись населения Украины 2001 года.

