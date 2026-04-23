Украинцев будет всего 15 млн? Сколько детей нужно рожать, чтобы исправить ситуацию

Еще до полномасштабного вторжения показатель воспроизводства был вдвое меньше

Численность населения Украины постоянно уменьшается, но прогнозы ООН о сокращении до 15 млн не точны. Впрочем, уже сейчас можно посчитать, сколько нужно рожать детей, чтобы хотя бы выйти в ноль с уровнем смертности.

Об этом "Телеграфу" рассказал демограф Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины. Подробнее читайте в материале "Сколько украинцев осталось, а сколько вернется после войны – ответы демографа".

По его словам, прогноз ООН, что якобы численность украинцев в государстве к концу века упадет до 15 млн, не точен. Точные цифры дают прогнозы на более короткие сроки, в том числе 5 лет.

"Если серьезно: ООН разрабатывает прогнозы для всех стран мира, и для Украины они берут всю территорию в границах 1991 года. Как они оценивают численность населения на оккупированных территориях — честно говоря, представить сложно", — говорит Гладун.

Сколько нужно рождаться детей в Украине, чтобы население не сокращалось.

Эксперт объясняет, что для простого воспроизводства населения нужно, чтобы сто женщин репродуктивного возраста – это формально 15-49 лет, хотя рожают и раньше, и позже – родили в сумме 210-220 детей. Выходит, что где-то 2 ребенка на семью. Однако и здесь следует учитывать детскую смертность и т.д.

В Украине в 2021 году, учитывая, что это был год ковида, сто женщин рожали 116 детей. То есть вдвое меньше необходимого. По нашим экспертным оценкам на сегодняшний день — а точных данных у нас пока нет, потому что для расчета этого показателя нужна статистика рождений в разрезе возраста матери — показатель, скорее всего, близок к 90 детям на 100 женщин. Это очень низкий уровень.

"Впрочем, не стоит думать, что Украина здесь уникальна. В Южной Корее в мирное время этот показатель чуть больше 70. Снижение рождаемости — общемировой тренд, охвативший буквально все страны, кроме отдельных африканских. В Индии происходит то же самое. Китай спустя десятилетие политики "одна семья — один ребенок" уже столкнулся с последствиями: показатель там близок к 100 детям на 100 женщин, и вскоре численность населения начнет стремительно сокращаться", — резюмирует Гладун.

