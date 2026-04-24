Поява дитини збільшує ризик бідності: чи можуть виплати від держави врятувати народжуваність

Україні треба переймати досвід інших країн

Наразі в Україні виплати при народженні дитини та на її утримання не можуть стимулювати відтворення населення на потрібному рівні. Адже дитина — це додаткове навантаження на бюджет родини, особливо коли працюючим залишається лише один партнер.

Про це "Телеграфу" розповів демограф Олександр Гладун, заступником директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.

За його словами, виплати за народження дітей, які існують в Україні, навряд чи в нинішніх розмірах самі по собі стимулюють народжуваність. Але вони виконують іншу важливу функцію — економічну підтримку родини.

"Поява дитини збільшує ризик опинитися за межею бідності, тому такий захід є правильним і, напевно, певною мірою все ж впливає на народжуваність у бік збільшення", — каже Гладун.

Він додає, що досвід інших країн показав: значно більше впливають великі разові виплати — наприклад, доступний кредит на придбання житла після народження дитини, який потім виплачується протягом тривалого часу, бажано безвідсотковий. Так само позитивно діє тривала підтримка родини протягом усього дитинства. Наприклад, у Франції держава підтримує сім'ю, поки дитина не здобуде вищу освіту або не розпочне самостійне трудове життя.

"Економічний чинник — один із ключових при прийнятті рішення про народження дитини. Люди зважують: чи можуть вони виховати дитину, дати їй освіту, забезпечити гідне майбутнє? Тут важливі і рівень зарплати, і наявність житла, і соціальна інфраструктура — дитячі садки, школи. І це, знову ж таки, не українська специфіка — дослідження в інших країнах показують те саме", — наголошує демограф.

Гладун каже, що на народжуваність впливає великий комплекс чинників, і виміряти вплив кожного окремо дуже важко. Адже вони діють одночасно, перекриваючись і взаємодоповнюючись. Аналізувати мотивацію до народження дитини значно складніше, ніж, скажімо, досліджувати смертність.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки дітей мають народжувати українки, аби покращити демографічну ситуацію.