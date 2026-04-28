Морозы нанесли удар по садам Волыни: что будет с урожаем и как долго продлится похолодание

На Волыни низкие температуры наблюдались дважды — в начале и конце апреля

В Волынской области весенние заморозки нанесли значительный ущерб садам — пострадал цвет ранних фруктовых деревьев, что может повлиять на урожай этого года.

Об этом сообщили в репортаже "Суспільне Луцьк". В частности, как отметил хозяин Александр, в его саду повреждены абрикосы, нектарины, сливы, а также частично вишни и яблони. Цветы после холодных ночей пожелтели и опали, что снижает шансы на образование плодов.

Агрометеоролог Елена Кондратчук говорит, что в апреле в регионе зафиксировали две волны заморозков — в начале и конце месяца. В период цветения абрикосов температура воздуха снижалась до минус 2–3 °C, что является критическим для этих культур. В конце апреля местами температура опускалась до минус 4 °C, когда активно цвели другие косточковые и ранние сорта яблонь.

Что будет с урожаем

Она подчеркнула, что такие температуры крайне неблагоприятны для цвета и завязи. Окончательные последствия для урожая можно оценить позже, однако уже сейчас прогнозируют его существенное сокращение.

Дополнительным отрицательным фактором стало расположение садов в низовьях и вблизи водоемов, где холодный воздух задерживается дольше. В таких местах повреждения растений оказались сильнее.

Также на урожай повлияла погода во время цветения: из-за холода и осадков пчелы не вылетали из ульев, что затруднило опыление.

Несмотря на потери ранних культур, агрометеоролог Кондратчук считает, что частично компенсировать их смогут поздние сорта плодовых деревьев, которые будут цвести при более благоприятных погодных условиях.

Насколько еще может задержаться похолодание

Синоптик Василий Климюк прогнозирует, что заморозки в регионе продлятся до начала мая. В ночные часы температура воздуха может снижаться до 0…-3 °C, в то время как днем составит около +10…+13 °C. Потепление ожидается с первых чисел мая. Начиная с субботы 2 мая повышение температуры ночью от 0 до +5, а в день до 17-18 теплых градусов.

