Потепление всего на несколько дней? Что ждет Львов в начале мая

Осадки в течение этой недели маловероятны, но зонтики следует держать наготове

Во Львове на этой неделе ожидается постепенное изменение погоды. После прохладного начала прогнозируется кратковременное потепление, но в конце недели снова возможны дожди и понижение температуры.

Такой прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2. По прогнозам метеорологов, максимальная температура воздуха может достигнуть +20 градусов.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

В течение 28-29 апреля будет еще довольно прохладно — днем +12 … +13 °C, ночью +3 … +4 °C. Преобладает облачность, но без существенных осадков.

С 30 апреля станет теплее, температура поднимется до +16 °C, местами появятся солнечные прояснения. 1 мая станет, по всей вероятности, самым теплым днем — до +20 °C и будет преобладать ясная погода.

Солнечных дней во Львове будет мало, но будет сухо.

Впрочем, уже в выходные погода снова ухудшится. 2 мая тепло сохранится на уровне +19 °C, но облаков станет больше. А уже 3 мая возможен кратковременный дождь и понижение температуры до +17 °C.

Начало мая может принести в город настоящее потепление.

Что прогнозируют в Укргидрометцентре

Во Львове на этой неделе будет преобладать переменная облачность, без осадков, но в начале погода будет прохладной. Во вторник ожидается до +10 °С, в среду — до +9 °С, а самым холодным станет четверг с ночной температурой около 0 °С и дневными +8 °С.

Уже с пятницы начнется постепенное потепление: до +11 °С днем, а на выходных придет настоящая весна — в субботу воздух прогреется до +18 °С, в воскресенье — до +16 °С.

Синоптики не обещают дождей на этой неделе.

Оба прогноза показывают, что сначала будет прохладно, а потом станет теплее, но первый обещает более высокие температуры и дождь на выходных, а второй — более низкие температуры без осадков.

