На Львовщине поезд "Киев-Ужгород" столкнулся с автокраном. Кем был погибший машинист и что с пассажирами (видео)

Поезд "Киев-Ужгород" во Львовской области утром 1 мая столкнулся с автокраном, состав сошел с рельсов. Погиб машинист, водитель крана и помощник машиниста травмированы.

"Очередной горе-водитель выехал на переезд сегодня утром на Львовщине. Несмотря на работающую сигнализацию. Автокран… Наш машинист — погиб. В поезде были врачи, пытались спасти — но, к сожалению, без шансов. Помощник машиниста и сам водитель — в больнице. Поезд оперативно оттягиваем, чтобы продолжил движение. Среди пассажиров и поездной бригады – к счастью, обошлось без травмированных", — сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Локомотив получил значительные повреждения. Фото: УЗ

Он добавил, что погибший машинист – ветеран. Мужчина вернулся с фронта и приступил к работе. Глава УЗ добавил, что машинист погиб "от такого подлого действия очередного любителя проскочить "на авось".

Поврежденный локомотив. Фото: Виталий Глагола

Локомотив буквально разорвало от удара. Фото: Виталий Глагола

Кран разбит. Фото: Виталий Глагола

Поврежденный автокран. Фото: Виталий Глагола

Журналист Виталий Глагола уточнил, что авария произошла около 6 часов утра на железнодорожном переезде в районе села Любинцы, неподалеку от Стрыя. В результате удара локомотив сошел с рельсов.

