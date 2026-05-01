Укр

На Львовщине поезд "Киев-Ужгород" столкнулся с автокраном. Кем был погибший машинист и что с пассажирами (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Поврежден локомотив. Новость обновлена 01 мая 2026, 08:25
Поврежден локомотив. Фото Коллаж "Телеграф"

Среди пассажиров пострадавших нет

Поезд "Киев-Ужгород" во Львовской области утром 1 мая столкнулся с автокраном, состав сошел с рельсов. Погиб машинист, водитель крана и помощник машиниста травмированы.

"Очередной горе-водитель выехал на переезд сегодня утром на Львовщине. Несмотря на работающую сигнализацию. Автокран… Наш машинист — погиб. В поезде были врачи, пытались спасти — но, к сожалению, без шансов. Помощник машиниста и сам водитель — в больнице. Поезд оперативно оттягиваем, чтобы продолжил движение. Среди пассажиров и поездной бригады – к счастью, обошлось без травмированных", — сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Локомотив получил значительные повреждения. Фото: УЗ

Он добавил, что погибший машинист – ветеран. Мужчина вернулся с фронта и приступил к работе. Глава УЗ добавил, что машинист погиб "от такого подлого действия очередного любителя проскочить "на авось".

Поврежденный локомотив. Фото: Виталий Глагола
Локомотив буквально разорвало от удара. Фото: Виталий Глагола
Кран разбит. Фото: Виталий Глагола
Поврежденный автокран. Фото: Виталий Глагола

Журналист Виталий Глагола уточнил, что авария произошла около 6 часов утра на железнодорожном переезде в районе села Любинцы, неподалеку от Стрыя. В результате удара локомотив сошел с рельсов.

Как сообщал "Телеграф", 18 апреля, в Винницкой области столкнулись тепловоз и пассажирский поезд. "Интерсити+", который ехал по маршруту Киев — Перемышль, получил значительные повреждения.

Теги:
#Львовская область #Поезд #Столкновение #Автокран