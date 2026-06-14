Футбол превратили в баскетбол: новое правило на ЧМ-2026 разгневало именитых тренеров

Специалисты выступили против дополнительных перерывов в футболе

На чемпионате мира по футболу-2026 игроки, болельщики и тренеры столкнулись с неоднозначным нововведением. В середине каждого из таймов предусмотрены трехминутные перерывы на водопой, что нравится далеко не всем тренерам.

Что нужно знать

На ЧМ-2026 появились паузы на водопой

По ТВ в этот момент идет реклама

Тренеры выступили против данного нововведения

Казалось, это отличная инициатива, которая заботится о футболистах, однако на ЧМ-2026 это открыло коммерческую сторону. Во время пауз по ТВ крутят рекламу, причем пока рекламный блок не закончится, матч не возобновят, сообщает "Телеграф".

Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что футбол рискует превратиться в "фон для рекламного шоу".

Футбол находится в заложниках руководителей, которые засели в кондиционированных офисах. Когда я увидел, как игроки просто стоят во время перерыва на жару, пока телевизионные паузы диктуют ритм матча, я не мог не задать вопрос: кому на самом деле служит Чемпионат мира? Болельщикам? Игрокам? Или рекламодателям? Матч Чемпионата мира должен течь как река. Вместо этого мы строим плотины прямо посередине, чтобы реклама могла прорваться. Футбол раньше был главным событием, но теперь рискует стать фоновой музыкой для рекламного шоу. Юрген Клопп

Юрген Клопп/Фото: Getty Images

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает, что дополнительные перерывы ломают ритм игры.

Мне это не нравится. Я за перерывы только тогда, когда погодные условия экстремальны. Но когда условия хорошие, это бессмысленно и просто ломает ритм игры. Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино/Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер считает, что это нововведение приводит к тактической деградации футбола и превращает его в баскетбол с четырьмя четвертями.

Это действительно меняет динамику игры, ведь она резко делится на четыре четверти. Так что это, безусловно, влияет. Конечно, это звучит очевидно, но если одна из команд имеет преимущество, после такой паузы ситуация может измениться. Но нет смысла на это жаловаться. Это то, что есть, и нам придется адаптироваться. Это были 45 минут. Эта продолжительность [тайма] всегда была такой, и ее нельзя было изменить. Не было возможности что-то корректировать. Если ты находишься под давлением, приходилось как-то с этим справляться. Если разделить такую половину на две части, появляется возможность изменить динамику. В этом есть свои плюсы и минусы, и мы на это не влияем. Грэмм Поттер

Грэм Поттер/Фото: Getty Images

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.

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