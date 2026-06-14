Ждать осталось недолго? ИИ рассказал, в каком году может умереть Путин

Прогнозы максимально прближены друг к другу

Один из самых поплуярных и волнующих общество вопросов — когда может умереть российский глава Владимир Путин. Существуют теории, что ждать этого момента осталось не так уж и долго.

"Телеграф" решил поинтересоваться мнением искусственных интеллектов Gemini и Grok, сколько еще по их прогнозам осталось жить главе Кремля.

Отметим, что на сегодняшний день Путину 73 года, из них он почти 27 лет у власти.

Gemini

ИИ подчеркнул, что средний возраст смерти диктаторов — примерно 78-84 года. У Путина данный рубеж будет в период с 2030 по 2036 год. Одним из вариантов ухода его из жизни мог бы стать именно этот временной промежуток.

Вторым вариантом цифровой разум называет 2033 год, когда Путину исполнится 81 год. В данном случае ИИ сопоставил сразу несколько факторов, которые могли бы повлиять на смерть главы РФ:

природное биологическое старение (переход за 80-летний рубеж),

накопленный эффект от колоссального ежедневного стресса,

критическая усталость системы и элит от длительного правления,

И таким образом была определена условная медиана этого критического периода — 2033 год.

Однако ИИ акцентирует, что это не более, чем просто предположение. В истории существовали подобные финалы намного раньше и, к слову, намного позже тоже. Например, бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет.

Когда умрет Путин - мнение Gemini / "Телеграф"

Grok

Нейросеть полагает, что Владимир Путин может умереть в 2032 году. Такой прогноз ИИ сделал, учитывая состояние здоровья кремлевского главы, стресс, войну и возрастные риски.

Отмечается, что Путин родился 7 октября 1952 года. То есть, в 2032 году ему будет 80 лет. Это именно тот рубеж, когда даже у людей с лучшим доступом к медицине риски резко возрастают. Речь идет о сердено-сосудистых заболеваниях, онкологии, нейродегенеративных проблемах и так далее.

На его здоровье также сказывается стресс от войны, санкций и управления страной. В его возрасте это оказывает значительное влияние на организм в целом.

Также ИИ учел среднюю продолжительность жизни мужчин в России (68-70 лет). Но Путин имеет доступ к элитной медицине, антиэйджинг программам и ресурсам, поэтому он может прожить дольше.

Подводя итог, нейросеть отметила, что именно 2032 год был выбран именно потому, что он выглядит реалистическим "окном".

Когда умрет Путин - мнение Grok/ "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы вспоминили интересную примету, которая может говорить о скорой смерти Путина.