В Украине есть дворец, где жил и любил Бальзак: где он находится и как выглядит

Во дворце Ганских Оноре де Бальзак жил с любимой Эвелиной Ганской

В Украине сохранилось немало дворцов, которые интересны своей историей. Один из таких расположен в селе Верховня Житомирской области. Это не просто архитектурный памятник — за его стенами разворачивалась история любви Оноре де Бальзака.

Имение в Верховне появилось в 1780-х годах, отмечает "Україна Інкогніта". Дворец в стиле ампир с колоннами, парком и оранжереей построили для польского магната Вацлава Ганского. Со временем он стал родовым гнездом семьи Ганских.

Но известность этому месту принесла не столько фамилия владельцев, сколько имя французского писателя Оноре де Бальзак. Именно здесь разворачивалась его многолетняя история отношений с хозяйкой дворца Эвелиной Ганской.

Имение Ганских. Фото istvolyn.info

Их знакомство началось с переписки, которая длилась более 16 лет. Сначала женщина писала под псевдонимом, но позже раскрыла свою личность, и между ними завязались близкие отношения. На тот момент Эвелина была замужем за Вацлавом Ганским, который был значительно старше ее. После его смерти в 1841 году она стала свободной, но не сразу согласилась на брак с писателем.

Потолок и балкон для оркестра в имении Ганских. Фото: Wikipedia, коллаж "Телеграфа"

Впервые Бальзак приехал в Верховню в 1847 году. Ему понравился и сам дворец, и атмосфера усадьбы. Спустя год, уже серьезно больной, он вновь вернулся сюда и прожил до весны 1850 года. В этих стенах для него создали максимально комфортные условия, которых у писателя раньше не было. Он работал, гулял по парку и продолжал надеяться на брак с Эвелиной.

14 марта 1850 года в местной церкви состоялась их свадьба. Но счастье оказалось недолгим: спустя несколько месяцев Бальзак уехал в Париж, где вскоре умер.

Флигель на территории имения Ганских. Фото: Wikipedia

После этих событий дворец еще долго сохранял память о писателе. Здесь оставались его личные вещи, мебель и библиотека. Но в советское время усадьбу переоборудовали под учебное заведение, и большая часть исторического интерьера была утрачена. Лишь с 1959 года в здании появилась комната-музей, посвященная Бальзаку.

Сегодня дворец Ганских входит в состав Верховнянского филиала Житомирского агротехнического колледжа. Часть помещений отведена под литературно-мемориальный музей, где можно увидеть письма писателя, его портреты и предметы быта.

Имение Ганских. Фото: istvolyn.info

Сохранился и парк с вековыми деревьями, прудами и так называемой "Бальзаковской криницей". В усадьбе также есть старинные флигели: в одном когда-то жил управляющий, в другом располагалась кухня. По одной из версий, от кухонного здания к дворцу вел подземный ход, по которому подавали блюда прямо в столовую.