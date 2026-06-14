Дела плохи? Зеленский показал отчеты, которые попадают Путину на стол, что в них (фото)

Кремлевского главу уже готовят к тому, что показатели недовольства россиян в его сторону продолжат неуклонно расти

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о содержании докладов, которые попадают на стол российскому главе Владимиру Путину. В них описывают возможное ухудшение политических показателей власти в РФ к осени 2026 года.

Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале украинского лидера 14 июня. Он также прикрепил фотографии, на которых можно заметить, что в отчетах содержатся прогнозы динамики общественно-политических настроений в России на период 2025–2026 годов, включая показатели поддержки власти и партий перед парламентскими выборами.

Согласно данным этого документа, в ближайшие четыре месяца ожидается продолжение снижения рейтингов президента России Владимир Путин и партии "Единая Россия". В прогнозе говорится, что уровень одобрения деятельности президента к 20 сентября может составить около 55%, при уровне неодобрения порядка 33%. Прогнозируется снижение показателей "Единой России" до уровня около 22%. При этом, протестный потенциал может вырасти до примерно 21% среди граждан, допускающих возможность протестной активности в своих регионах.

"Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без украшений. Но даже то, что он видит в попадающих в него документах, все же позволяет сделать выводы. В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным продолжат неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мнению, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель не выйдет на плато до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы", — отметил он.

Какие отчеты подают Путину. Фото: Владимиз Зеленский

Что касается показателя поддержки российской правящей партии, фиксируется устойчивая тенденция к падению, что означает необходимость значительно больших фальсификаций. Докладывают также о существенном росте протестных настроений в российских регионах.

"Совершенно справедливое давление на Россию за эту войну будет продолжаться и будет увеличиваться, и не только наше давление. Следовательно, на сентябрь Путин выйдет с еще более худшими показателями. К сожалению, на все публичные и непубличные предложения мира, сделанные нами, прозвучали только слова о продолжении его войны. Внутренняя российская ситуация должна убеждать в обратном: о том, что мир нужен. Украина предлагает договариваться о достойном мире. Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать с кем-то другим из России – с тем, кто не будет закрываться от реальности", — подытожил он.

Зеленский показал, какие отчеты подают Путину

На графиках видны прогнозные значения поддержки политических партий на сентябрь 2026 года. В документе указывают следующие ориентиры:

"Единая Россия" — около 22%

"Новые люди" — около 17%

КПРФ — около 14%

ЛДПР — около 10%

"Справедливая Россия" — около 6%

Какие отчеты подают Путину. Фото: Владимиз Зеленский

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ИИ спрогнозировал, когда может умереть Владимир Путин.