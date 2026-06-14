Земля вошла в жесткую климатическую фазу. Чего ждать от погоды в ближайшие десятилетия

Метеоролог предупредила об экстравагантной эре атмосферы

Атмосферная циркуляция Северного полушария имеет четкие периоды смещения продолжительностью 50-60 лет. С 2005 года наша планета перешла в новую, "западную" фазу, отличающуюся особой жесткостью и все более наращивающей погодные крайности.

Об этом "Телеграфу" рассказала заслуженная метеоролог Украины Вазира Мартазинова. Этот период отличается экстремальными погодными процессами.

"Атмосферная циркуляция Северного полушария, у которой есть период 50–60 лет, медленно смещается к востоку. Потом 50–60 лет смещается к западу. Смещения, которые происходят, обуславливают совершенно разные климатические условия внутри этих периодов", – пояснила специалист.

По ее словам, начиная с 2005 года, мы имеем новую атмосферную циркуляцию, которая смещается к западу. Метеоролог назвала ее "экстравагантной".

"Ее аналоги из середины прошлого столетия подтверждают очень активные процессы. И поэтому в ближайшие десятилетия мы будем все больше и больше испытывать эти экстремальные погодные процессы по температуре и по осадкам", – предупредила Мартазинова.

Ранее метеоролог раскрыла секрет победы над ливнями в Чернобыле. Катастрофа могла быть масштабнее, если бы не уникальная операция ученых.