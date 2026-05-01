На Львівщині поїзд "Київ-Ужгород" зіткнувся з автокраном. Ким був загиблий машиніст та що з пасажирами (відео)

Потяг "Київ-Ужгород" на Львівщині вранці 1 травня зіткнувся з автокраном, поїзд зійшов з рейок. Загинув машиніст, водій крана та помічник машиніста травмовані.

"Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині. Попри працюючу сигналізацію. Автокран … Наш машиніст — загинув. В поїзді були лікарі, намагались врятувати — але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста та сам водій — у лікарні. Поїзд оперативно відтягуємо, щоб продовжив рух. Серед пасажирів та поїзної бригади — на щастя, обійшлось без травмованих", — повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Локомотив отримав значні ушкодження. Фото: УЗ

Він додав, що загиблий машиніст — ветеран. Чоловік повернувся з фронту та став до роботи. Глава УЗ додав, що машиніст загинув "від такої підлої дії чергового любителя проскочити "на авось".

Пошкоджений локомотив. Фото: Віталій Глагола

Локомотив буквально розірвало від удару. Фото: Віталій Глагола

Кран розтрощено. Фото: Віталій Глагола

Пошкоджений автокран. Фото: Віталій Глагола

Журналіст Віталій Глагола уточнив, що аварія сталася близько 6 години ранку на залізничному переїзді в районі села Любинці, поблизу Стрия. Внаслідок удару локомотив зійшов з рейок.

