Philip Morris назначила Артема Коника генеральным директором в Украине

Philip Morris назначила Артема Коника генеральным директором компании в Украине. В этой должности он сменил Максима Барабаша и будет отвечать за управление бизнесом компании на украинском рынке.

Артём Коник работает в Philip Morris более 20 лет и имеет глубокий управленческий опыт в различных бизнес-функциях. За это время он занимал руководящие должности в сфере бизнес-планирования, маркетинга и коммерции.

С начала полномасштабного вторжения и далее Артем играл ключевую роль в обеспечении непрерывности бизнеса и быстрой перестройке компании для работы в условиях войны.

Максим Барабаш

Максим Барабаш, возглавлявший Philip Morris в Украине и Молдове с 2022 года, назначен вице-президентом Philip Morris International в Европейском регионе. В своей новой роли он будет отвечать за кластер, в который входят Украина, Румыния, Чехия, Словакия и Молдова. Он будет оставаться руководителем направления стратегических проектов для украинского рынка.

"Артем Коник — сильный лидер с глубоким пониманием бизнеса, рынка и команды. За годы работы в компании он внес весомый вклад в трансформацию коммерческой функции, а также в запуск и развитие дистрибуции инновационных продуктов Philip Morris. Его назначение — часть нашей стратегии развития внутренних лидеров, которые хорошо знают бизнес и способны вести его вперед даже в самых сложных условиях", — отметил Максим Барабаш, вице-президент Philip Morris International.

Это лишь третий случай более чем за 30 лет работы Philip Morris в Украине, когда генеральным директором компании становится украинец.

"Для меня большая честь возглавить Philip Morris в Украине, особенно в столь сложное время. Среди моих ключевых задач — обеспечивать рост бизнеса даже в условиях войны, развивать новые платформы, где мы видим потенциал для лидерства, и формировать будущее нашего бизнеса через развитие новых категорий и изменение подходов к потреблению", — прокомментировал свое назначение Артем Коник.

Philip Morris остается одним из крупнейших инвесторов и налогоплательщиков в Украине. Компания продолжает инвестировать в производство, развитие инноваций и создание рабочих мест, поддерживая экономику страны даже в условиях полномасштабной войны.

В 2025 году компания уплатила 58,5 млрд грн налогов в государственный бюджет, а всего за период полномасштабной войны — около 190 млрд грн. Эта сумма включает две юридические компании: ЧАО "Филипп Моррис Украина" и ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн".

С 2022 года Philip Morris инвестировала в экономику Украины более 70 млн долларов, а всего за время работы на украинском рынке – более 770 млн долларов.