Philip Morris призначила Артема Коніка генеральним директором в Україні

Philip Morris призначила Артема Коніка генеральним директором компанії в Україні. На цій посаді він змінив Максима Барабаша та відповідатиме за управління бізнесом компанії на українському ринку.

Артем Конік працює у Philip Morris понад 20 років і має глибокий управлінський досвід у різних бізнес-функціях. За цей час він обіймав керівні посади у сферах бізнес-планування, маркетингу та комерції.

З початку повномасштабного вторгнення та надалі Артем відігравав ключову роль у забезпеченні безперервності бізнесу та швидкій перебудові компанії для роботи в умовах війни.

Максим Барабаш, який очолював Philip Morris в Україні та Молдові з 2022 року, призначений віцепрезидентом Philip Morris International у Європейському регіоні. У своїй новій ролі він відповідатиме за кластер, до якого входять Україна, Румунія, Чехія, Словаччина та Молдова. Він також залишатиметься керівником напряму стратегічних проєктів для українського ринку.

"Артем Конік — сильний лідер із глибоким розумінням бізнесу, ринку та команди. За роки роботи в компанії він зробив вагомий внесок у трансформацію комерційної функції, а також у запуск і розвиток дистрибуції інноваційних продуктів Philip Morris. Його призначення — частина нашої стратегії розвитку внутрішніх лідерів, які добре знають бізнес і здатні вести його вперед навіть у найскладніших умовах", — зазначив Максим Барабаш, віцепрезидент Philip Morris International.

Це лише третій випадок за понад 30 років роботи Philip Morris в Україні, коли генеральним директором компанії стає українець.

"Для мене велика честь очолити Philip Morris в Україні, особливо в такий складний час. Серед моїх ключових завдань — забезпечувати зростання бізнесу навіть в умовах війни, розвивати нові платформи, де ми бачимо потенціал для лідерства, і формувати майбутнє нашого бізнесу через розвиток нових категорій та зміну підходів до споживання", — прокоментував своє призначення Артем Конік.

Philip Morris залишається одним із найбільших інвесторів і платників податків в Україні. Компанія продовжує інвестувати у виробництво, розвиток інновацій та створення робочих місць, підтримуючи економіку країни навіть в умовах повномасштабної війни.

У 2025 році компанія сплатила 58,5 млрд грн податків до державного бюджету, а загалом за період повномасштабної війни — близько 190 млрд грн.Ця сума включає дві юридичні компанії: ПрАТ "Філіп Морріс Україна" та ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибʼюшн".

З 2022 року Philip Morris інвестувала в економіку України понад 70 млн доларів, а загалом за час роботи на українському ринку — понад 770 млн доларів.