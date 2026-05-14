Тепло резко придет в Киев? Названы даты, когда столицу может разжарить солнце

Перелом холодного тренда начнется уже на днях

Временное похолодание, которое накрыло города Украины посреди мая, начнет отступать. Так, например, в Киеве столбики термометров снова поднимутся почти до летних показателей уде со дня на день.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Так, согласно данным сервиса, в столице Украины похолодание начнет отступать уже с пятницы, 15 мая, когда дневная температура поднимется до +20, а настоящее летнее тепло придет в среду, 20 мая, с повышением температуры до +26 градусов. Однако порадоваться теплу могут помешать осадки в виде дождей, которые прогнозируются на начало следующей недели.

О резком потеплении также сообщает и сайт "Укргидрометцентра". По его прогнозу, уже к 20 мая воздух в Киеве может прогреться до +28 градусов. Также возможны осадки в начале недели.

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты сервиса Meteofor — до +26 к 20 апреля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в начале мая во Львове зафиксировали аномально высокие показатели температуры. Показатели подскочили до около +40 градусов.