Из поэмы украинского писателя: какое редкое имя носит девушка
Оно означает "молодая"
В Threads быстро распространяется новый тренд: пользователи делятся необычными и редкими именами. Все стартовало с сообщения об имени Аполлинария, после чего к дискуссии присоединились тысячи человек.
Среди комментариев привлекла внимание участница дискуссии с именем Юнона, которая даже показала фото паспорта, чтобы подтвердить его подлинность.
Многие пользователи сразу вспомнили персонажа Юнону из поэмы Ивана Котляревского "Энеида". В произведении это образ античной богини брака (Геры), которая предстает как конфликтная фигура, противостоящая Энею и троянцам и, по сюжету, даже устраивающая бурю на море с помощью Эола. В комментариях начали цитировать отрывки из поэмы, связанные с этим образом.
Сколько в Украине девушек с таким именем
По данным портала "Рідні", в Украине сейчас проживает около 200 девушек с таким именем. Наименьшее его распространение зафиксировано на западе страны, в то время как больше всего — на Киевщине.
Что означает это имя
Юнона имеет латинские корни и переводится как "молодая" или "юная". Оно связано с римской мифологией, где Юнона – царица богов, жена Юпитера и покровительница брака, материнства, женщин и родов.
