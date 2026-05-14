Из поэмы украинского писателя: какое редкое имя носит девушка

Оно означает "молодая"

В Threads быстро распространяется новый тренд: пользователи делятся необычными и редкими именами. Все стартовало с сообщения об имени Аполлинария, после чего к дискуссии присоединились тысячи человек.

Среди комментариев привлекла внимание участница дискуссии с именем Юнона, которая даже показала фото паспорта, чтобы подтвердить его подлинность.

Многие пользователи сразу вспомнили персонажа Юнону из поэмы Ивана Котляревского "Энеида". В произведении это образ античной богини брака (Геры), которая предстает как конфликтная фигура, противостоящая Энею и троянцам и, по сюжету, даже устраивающая бурю на море с помощью Эола. В комментариях начали цитировать отрывки из поэмы, связанные с этим образом.

Что написали в комментариях

Сколько в Украине девушек с таким именем

По данным портала "Рідні", в Украине сейчас проживает около 200 девушек с таким именем. Наименьшее его распространение зафиксировано на западе страны, в то время как больше всего — на Киевщине.

Количество девушек с таким именем в Украине

Что означает это имя

Юнона имеет латинские корни и переводится как "молодая" или "юная". Оно связано с римской мифологией, где Юнона – царица богов, жена Юпитера и покровительница брака, материнства, женщин и родов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что еще одна украинка поделилась своим уникальным именем. Возможно, девушка получила его из-за любви родителей к мифологии.