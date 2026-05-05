СЗЧ или дезертирство: в чем разница и за что меньшее наказание

В ТЦК объяснили ключевые отличия

СЗЧ и дезертирство часто путают, но это разные нарушения. От этого зависит и наказание, и шанс на его смягчение.

Что нужно знать:

СЗЧ – это временное оставление службы с намерением вернуться

Дезертирство – полный отказ от службы без намерения возвращения

Уголовная ответственность за СЗЧ наступает после нескольких суток

Как объяснили в Ровенском ТЦК и СП разница между этими двумя нарушениями в том, какое намерение у военнослужащего и сколько времени его нет. В частности, при СЗЧ человек намерен вернуться.

СЗЧ (ст. 407 УК Украины) – это временное оставление службы с намерением вернуться, в то время как дезертирство (ст. 408 УК Украины) – это бегство с целью полностью уклониться от исполнения обязанностей. Ровенский ТЦК и СП

Причин пойти в СЗЧ у военных называют несколько, в частности субъективные — конфликты, усталость или семейные обстоятельства, тогда как у дезертирства цель одна — не быть военнослужащим.

Важно, что во время СЗЧ уголовная ответственность наступает не сразу, а через несколько дней. "Предпочтительно после 3-10 суток в зависимости от обстоятельств", — говорится в сообщении ТЦК, тогда как дезертирство — "исчезновение без вести или неявка к месту службы с намерением не возвращаться". Отметим, что в Уголовном кодексе четко прописаны временные рамки — при СЗЧ продолжительность свыше трех суток уже может быть применено наказание.

Какое наказание за СЗЧ и дезертирство

Оба правонарушения – часть Уголовного кодекса – статьи 407 и 408 соответственно. Максимальный срок за СЗЧ в военное время – до 10 лет лишения свободы, тогда как за дезертирство – 12 лет.

"В случае СЗЧ, если военный признает ошибочность совершенного и возвращается, есть более высокие шансы на смягчение наказания. Дезертирство считается более тяжким преступлением", — отмечают в ТЦК. В невоенное время наказания значительно слабее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине пока для уклоняющихся от военной службы наказание меньше, чем для тех, кто ушел в СЗЧ. Военный омбудсман подчеркну, что нужно изменить этот подход.