Выбросьте эти "разделочные" доски из своей кухни: профессионалы нашли им замену
Готовить станет приятнее
Долгое время дерево и пластик числились королями кухонных поверхностей, но прогресс не стоит на месте. Эксперты и профессиональные кулинары объявили о начале новой эры – эры разделочных досок из синтетического каучука.
Профессионалы массово переходят на инновационные материалы, сочетающие в себе гигиеничность пластика и мягкость дерева. Детальнее расскажет "Телеграф".
Почему дерево и пластик проигрывают
Традиционные материалы имеют существенные недостатки, которые становятся критическими при интенсивном приготовлении:
- Дерево: пористое, впитывает запахи и влагу, что создает среду для размножения бактерий. Кроме того, оно требует постоянного ухода (смазки маслами) и может трескаться.
- Пластик: со временем на нем появляются глубокие порезы, в которых скапливается микропластик, который может попасть в пищу.
В чем секрет новой тенденции
Новым фаворитом шеф-повара стали доски из высококачественной синтетической резины (такие как известные японские бренды типа Asahi или Hasegawa). Вот несколько причин, почему они станут маст-хевом в 2026 году:
- Материал не имеет пор, поэтому не впитывает кровь от мяса, соки овощей или резкие запахи рыбы. Его легко дезинфицировать.
- Защита ваших ножей: В отличие от стеклянных или каменных досок резиновая поверхность "пружинит". Нож мягко погружается в нее, что позволяет лезвию оставаться острым в несколько раз длиннее.
- Эффект "самовосстановления": Мелкие царапины на такой поверхности почти невидимы и обладают свойством затягиваться, что не дает бактериям никакого шанса на "жилье".
- Они не скользят по столешнице, что делает процесс нарезки максимально безопасным.
Хотя эти профессиональные девайсы обычно дороже обычных деревянных досок из супермаркета, это инвестиция в здоровье и долговечность кухонных принадлежностей. В мире, где мы все больше заботимся об экологичности и чистоте нашей пищи, переход на профессиональные резиновые доски выглядит логичным шагом.
