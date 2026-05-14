Выбросьте эти "разделочные" доски из своей кухни: профессионалы нашли им замену

Марина Ищенко
Новость обновлена 14 мая 2026, 16:26
Долгое время дерево и пластик числились королями кухонных поверхностей, но прогресс не стоит на месте. Эксперты и профессиональные кулинары объявили о начале новой эры – эры разделочных досок из синтетического каучука.

Профессионалы массово переходят на инновационные материалы, сочетающие в себе гигиеничность пластика и мягкость дерева. Детальнее расскажет "Телеграф".

Почему дерево и пластик проигрывают

Традиционные материалы имеют существенные недостатки, которые становятся критическими при интенсивном приготовлении:

  • Дерево: пористое, впитывает запахи и влагу, что создает среду для размножения бактерий. Кроме того, оно требует постоянного ухода (смазки маслами) и может трескаться.
  • Пластик: со временем на нем появляются глубокие порезы, в которых скапливается микропластик, который может попасть в пищу.
В чем секрет новой тенденции

Новым фаворитом шеф-повара стали доски из высококачественной синтетической резины (такие как известные японские бренды типа Asahi или Hasegawa). Вот несколько причин, почему они станут маст-хевом в 2026 году:

  • Материал не имеет пор, поэтому не впитывает кровь от мяса, соки овощей или резкие запахи рыбы. Его легко дезинфицировать.
  • Защита ваших ножей: В отличие от стеклянных или каменных досок резиновая поверхность "пружинит". Нож мягко погружается в нее, что позволяет лезвию оставаться острым в несколько раз длиннее.
  • Эффект "самовосстановления": Мелкие царапины на такой поверхности почти невидимы и обладают свойством затягиваться, что не дает бактериям никакого шанса на "жилье".
  • Они не скользят по столешнице, что делает процесс нарезки максимально безопасным.
Хотя эти профессиональные девайсы обычно дороже обычных деревянных досок из супермаркета, это инвестиция в здоровье и долговечность кухонных принадлежностей. В мире, где мы все больше заботимся об экологичности и чистоте нашей пищи, переход на профессиональные резиновые доски выглядит логичным шагом.

