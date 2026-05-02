Правила бронирования в Украине хотят изменить: в Раде озвучили "вынужденный шаг", к которому могут прибегнуть

Изменения могут коснуться всех отраслей

Реформа мобилизации будет предусматривать и изменение подходов к бронированию. Это обусловлено недостатком личного состава в армии.

Как отметил депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE, ранее государство стремилось максимально сохранить работников критических предприятий. Но в настоящее время в армии критически не хватает людей.

Поэтому вопрос бронирования будет пересматриваться. Вероятнее изменения коснутся всех критических отраслей, даже энергетики. Нагорняк говорит, что одним из вариантов является частичное снятие бронирования с работников предприятий.

"На предприятиях работают люди без ограничений, квалифицированные специалисты — и соответственно именно они рассматриваются как ресурс для пополнения войска", — говорит нардеп.

Что говорят в Раде об изменении подходов к бронированию

По мнению нардепки от ЕС, члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности Ирина Фриз, подход должен быть прозрачным, сбалансированным и не навредить критически важным отраслям экономики. Но на данный момент официальных решений пока нет. По ее словам, речь идет об изменении подходов к бронированию, но на сегодняшний день ни один оформленный проект решения пока не представлен.

