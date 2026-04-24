Просмотр бронирования идет постоянно: нардеп рассказал, с кого снимают бронь

Важные кадры должны работать на ОПК

В Украине регулярно пересматривают бронирование предприятий и с некоторых его снимают. Однако стране не выгодно терять действительно квалифицированные кадры, способные усиливать оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Костенко подчеркнул, что предложение коллеги из комитета Федора Вениславского, что предприятие для бронирования должно привести рекрутингом 3-10 мужчин — украинцев или иностранцев, исключительно мнение Вениславского.

"Предприятие не должно заниматься рекрутингом. Предприятие должно производить, зарабатывать деньги, заниматься бизнесом", — говорит нардеп.

По его словам, в Украине постоянно идет пересмотр бронирования, каждый год что-то меняется. Есть такие компании, которые, например, в прошлом году производили что-то, а в этом году не производят — конечно, их разбронируют.

Однако здесь, Костенко отмечает, вопрос в том, куда деть квалифицированные кадры: нужно ли их отправить на фронт, или нам нужно обеспечить им какую-нибудь другую компанию. Здесь нужно не просто разбронировать всех, а понять, как нужно распоряжаться этими важными для страны кадрами.

"Если они считают, что в армии будут лучше на дронах летать — да. Но это не должна быть задача "разбронировали и всех в погоны", потому что предприятие не работает. Кадры — это наше все. Надо понимать, где кадры больше могут сделать: в армии или в оборонно-промышленном комплексе", — говорит нардеп.

Он также прокомментировал идею о введении КРІ (ключевого показателя эффективности). По мнению нардепа, на самом деле предприятия имеют такой показатель.

"Я думаю, он и сейчас есть во всех контрактах. Если ты снабжаешь армию, если у тебя закупают, если твои дроны используются — то это и есть твой KPI. Конечно, если ты производишь и продаешь 50 FPV-дронов, а у тебя забронировано 500 человек — то это фейковая компания, с которой нужно разбираться. Если у тебя несколько тысяч и ты снабжаешь сотни тысяч дронов… Я знаю, что некоторые компании сейчас наоборот растут и набирают людей", — добавляет Костенко.

