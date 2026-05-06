Мэр Черноморска неожиданно собрался в ВСУ: чем известен этот многодетный пенсионер

Гуляев заявил, что продолжит исполнять обязанности по возвращении

Мэр Черноморска в Одесской области Василий Гуляев решил стать в ряды Вооруженных сил Украины. Он возглавляет город с 2020 года.

Что нужно знать:

Гуляев назвал это личным решением и отрицал всякое принуждение

Должность городского головы сохраняется за ним во время службы

Гуляев раньше был нардепом и имеет военный опыт

О решении Гуляев сообщил в видео на странице в фейсбуке. Он подчеркнул, что решение личное и ни от чего не скрывается. Должность остается за Гуляевым до конца службы.

В обращении он также упомянул, что в Черноморске хотели вместо больницы оставить ФАП, который в начале полномасштабного вторжения объявлял воздушные тревоги, поблагодарил за критику и поддержку и высказался о будущем Украины.

"Я хочу пожелать Вооруженным силам Украины, всем защитникам и защитницам вернуться домой живыми. Это очень важно, чтобы их встретили дети и родители. Это очень-очень важно для всех. Я уверен, что наступит мир и наступит наша победа. Тогда мы будем жить и знаем, что наша страна — это европейская страна. Мы будем жить в Европе, мы будем работать, а наш город — это особый город. И после победы он расцветет, засияет еще ярче, чем сегодня. Я еще раз выражаю слова благодарности. Всем желаю всего-всего самого лучшего. Желаю, чтобы мы жили и работали так, как мы хотим. Так, как мы хотим – свободная, независимая Украина. Слава Украине!", — резюмировал свое заявление Гуляев. Конкретное подразделение или должность он не называет.

В соцсетях предполагают, что Гуляева могли "поймать" на чем-то и вынудить пойти в ВСУ. Другая версия, что политик идет в ВСУ, чтобы получить прибавку к пенсии. Часть пользователей желает успеху Гуляева на новом месте и вернуться живым.

Комментарии к решению Гуляева

Команда руководителя остается работать. Поскольку выборы во время войны невозможны, обычно обязанности мэра выполняет секрет горсовета. В Черноморске серкретарь горсовета Елена Шолар.

Что известно о Василии Гуляеве

Василий Гуляев/ Фото: Черноморская городская территориальная община

Василию Гуляеву 62 года. Высшее образование получил в 2008 году по специальности менеджмент. Девушки проходил военную службу — в 1981-1983 и 1986-1991 годах. С 2014 по 2019 год был народным депутатом. Имеет несколько знаков отличия и грамот Верховной Рады Украины, Одесского Областного совета, Кабмина. У него три несовершеннолетних дочери.

Бывший народный депутат еще до того, как возглавить Черноморск фигурировал в ряде скандалов, связанных с земельными вопросами. В частности, когда являлся председателем сельсовета Молодежного, по данным Центра Противодействия Коррупции, оформил на себя более 1,5 гектара земли в этом районе.

Во время срока в Верховной Раде движение Честно ловило Гуляева на кнопкодавстве, а в 2019 году появилось видео, где действующий тогда нардеп с нецензурной лексикой высказывался о неэффективности работы ВР.

Заметим – у видео есть ругательство!

В забавную ситуацию Гуляев попадал и позже, в частности из-за владения украинским. В 2023 году вместо поздравления с 1 сентября поздравил детей с 1 марта.

