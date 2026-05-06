Мер Чорноморська неочікувано зібрався в ЗСУ: чим відомий цей багатодітний пенсіонер

Гуляєв заявив, що продовжить виконувати обов’язки після повернення

Міський голова Чорноморська в Одеській області Василь Гуляєв вирішив стати до лав Збройних сил України. Він очолює місто з 2020 року.

Що потрібно знати:

Гуляєв вназвав це особистим рішенням і заперечив будь-який примус

Посада міського голови зберігається за ним на час служби

Гуляєв раніше був нардепом і має військовий досвід

Про рішення Гуляєв повідомив у відео на сторінці в фейсбуці. Він наголосив, що рішення особисте і ні від чого не ховається. Посада залишається за Гуляєвим до кінця служби.

У зверненні він також згадав, що у Чорноморську хотіли замість лікарні залишити ФАП, що на початку повномасштабного вторгнення оголошував повітряні тривоги, подякував за критику та підтримку та висловився про майбутнє України.

"Я хочу побажати Збройним силам України, всім захисникам та захисницям живими повернутися додому. Це дуже важливо, щоб дітки зустріли, батьки. Це дуже-дуже важливо для всіх. Я впевнений, що настане мир і буде наша перемога. Тоді ми будемо жити і ми знаємо, що наша країна – це європейська країна. Ми будемо жити в Європі, ми будемо працювати, а наше місто – це особливе місто. І після перемоги воно зацвіте, засіяє ще краще, ніж воно є сьогодні. Я ще раз висловлюю слова подяки. Всім бажаю всього-всього найкращого.Бажаю, щоб ми жили і працювали так, як ми хочемо. Так, як ми хочемо вільний, незалежний Україні. Слава Україні!", — резюмував свою заяву Гуляєв. Конкретний підрозділ чи посаду він не називає.

В соцмережах припускають, що Гуляєва могли "спіймати" на чомусь та змусити піти в ЗСУ. Інша версія, що політик іде в ЗСУ аби отримати прибавку до пенсії. Частина користувачів бажає Гуляєву успіху на новому місці та повернутись живим.

Коментарі до рішення Гуляєва

Команда очільника залишається працювати. Оскільки вибори під час війни не можливі, зазвичай обов'язки мера виконує секрета міськради. У Чорноморську серкретар міськради Олена Шолар.

Що відомо про Василя Гуляєва

Василю Гуляєву 62 роки. Вищу освіту отримав у 2008 році за фахом менеджмент. Дівчі проходив військову службу — у 1981-1983 та 1986-1991 роках. З 2014 по 2019 рік був народним депутатом. Має кілька відзнак та грамот Верховної Ради України, Одеської Обласної ради, Кабміну. У нього три неповнолітні доньки.

Колишній народний депутат ще до того як очолити Чорноморськ фігурував у низці скандалів, пов'язаних із земельними питаннями. Зокрема, коли був головою сільради Молодіжного, за даними Центру Протидії Корупції, оформив на себе понад 1,5 гектара землі в цьому районі.

Під час терміну у Верховні Раді рух Чесно заскочував Гуляєва на кнопкодавстві, а у 2019 році з'явилось відео, де чинний тоді нардеп з нецензурною лексикою висловлювався про неефективність роботи ВР.

Зауважимо — у відео є лайка!

В кумедні ситуація Гуляєв потрапляв і пізніше, зокрема через володіння українською. В 2023 року замість привітання з 1 вересня, привітав дітей з 1 березня.

