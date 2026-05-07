"Путин не диктатор": Корчинский удивил заявлением о верхушке РФ

Российской Федерации присуща другая форма правления

Россия на самом деле не диктатура, ведь она имеет властные группировки, разные интересы. Так и лидер Владимир Путин в этой верхушке, скорее, пропагандист или арбитр, чем настоящий лидер.

Об этом "Телеграфу" рассказал основатель "Братства", писатель, драматург Дмитрий Корчинский.

"Мне никогда не казалось, что в Московии диктатура. Путин не диктатор. Там есть властные группировки, политбюро, разные интересы. Эта верхушка сравнительно небольшая, но она есть. Это те, кто держат основные богатства и власть. Это разные группировки и люди с разными интересами", — говорит эксперт.

По его словам, главный метод управления диктатуры – это репрессии. Диктатор управляет репрессиями. Если он не репрессирует, не уничтожает периодически собственное окружение, то он не диктатор. Так система не держится. В России же можно увидеть лишь периодическое увольнение неких генералов и Шойгу (секретарь Совбеза РФ). Но это не похоже на подлинные репрессии, даже в малом масштабе. Корчинский считает, что это результат борьбы между властными группировками.

"Масштабных репрессий относительно ближайшего окружения за 27 лет правления Путина мы ни разу не видели. Так не бывает с диктатурами и диктаторами. Но так может быть с политбюро. И возможно борьба обостряется и всевозможные писклявые голоса используются теми или другими членами этого условного политбюро (властной группировкой, фигурой) для того, чтобы сводить счеты между собой", — говорит писатель.

Он объясняет, что, возможно, это делается для того, чтобы таким образом указать Путину на какие-то проблемы, подколоть его. Ведь сейчас общение (даже внутреннее, дипломатическое, межгосударственное) часто ведется через соцсети, а не дипломатической почтой, тайными звонками, шепотом. Всё выносится наружу.

Отвечая на вопрос, опасно ли это для Путина, Корчинский говорит: "Я бы не сосредотачивался на Путине. Это властная среда, группировка. Путин — пропагандист. Опасно ли это для этого пропагандиста и арбитра? Возможно, на каком-то этапе опасно. Для нас это ничего принципиально не изменит. За последние 500 лет в наших отношениях с Московией ситуация принципиально не меняется.

Кто бы то ни был. Екатерина II – чистокровная немка. Казалось бы, ориентирована на Запад, и можно было бы чего-то хорошего ждать. Ленин воспитывался в британской библиотеке, Николай II тоже чистокровный немец. Но что это изменило для нас? Еврей, немец или грузин у власти — ситуация примерно одинаковая. Мы либо воюем, либо находимся у них в рабстве. То есть, война продолжается".

