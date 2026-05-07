"Путін не диктатор": Корчинський здивував заявою про верхівку РФ

Російській Федерації притаманна інша форма правління

Росія насправді не диктатура, адже вона має владні угруповання, різні інтереси. Та й лідер Володимир Путін в цій верхівці скоріше пропагандист чи арбітр, ніж справжній лідер.

Про це "Телеграфу" розповів фундатор "Братства", письменник, драматург Дмитро Корчинський. Детальніше читайте у матеріалі "ТЦК треба роздати зброю, всіх депутатів — на фронт: Корчинський про мобілізацію, розгін Ради і нову війну Путіна".

"Мені ніколи не здавалося, що в Московії диктатура. Путін не диктатор. Там є владні угруповання, політбюро, різні інтереси. Ця верхівка порівняно невелика, але вона є. Це ті, хто тримають основні багатства і владу. Це різні угруповання і люди з різними інтересами", — каже експерт.

За його словами, головний метод управління диктатури — це репресії. Диктатор керує репресіями. Якщо він не репресує, не знищує періодично власне оточення, то він не диктатор. Так система не тримається. В Росії ж можна побачити лише періодичне звільнення якихось генералів та Шойгу (секретар Радбезу РФ). Але це не схоже на справжні репресії, навіть в малому масштабі. Корчинський вважає, що це результат боротьби між владними угрупованнями.

"Масштабних репресій щодо найближчого оточення за 27 років правління Путіна ми жодного разу не бачили. Так не буває з диктатурами і диктаторами. Але так може бути з політбюро. І можливо боротьба загострюється і всілякі пискляві голоси використовуються тими чи іншими членами цього умовного політбюро (владним угрупованням, фігурою) для того, щоб зводити рахунки між собою", — каже письменник.

Він пояснює, що можливо це робиться для того, щоб таким чином вказати Путіну на якісь проблеми, підколоти його. Адже зараз спілкування (навіть внутрішнє, дипломатичне, міждержавне) часто ведеться через соцмережі, а не дипломатичною поштою, таємними дзвінками, шепотінням. Все виноситься назовні.

Відповідаючи на питання, чи небезпечно це для Путіна, Корчинський каже: "Я б не зосереджувався на Путіні. Це владне середовище, угруповання. Путін — пропагандист. Чи небезпечно це для цього пропагандиста і арбітра? Можливо, на якомусь етапі небезпечно. Для нас це нічого принципово не змінить. За останні 500 років у наших стосунках з Московією ситуація принципово не змінюється.

Хто б там не був. Катерина II — чистокровна німкеня. Здавалося б, орієнтована на Захід, і можна було б чогось хорошого очікувати. Ленін виховувався в британській бібліотеці, Микола II теж чистокровний німець. Але що це змінило для нас? Єврей, німець чи грузин при владі — ситуація приблизно однакова. Ми або воюємо, або перебуваємо у них в рабстві. Тобто війна продовжується".

Раніше "Телеграф" розповідав, які шанси, що влада в Росії зміниться до кінця 2026 року і Путін піде.