Снесут или обновят? Когда в Запорожье займутся "хрущевками" (документ)

Строения середины прошлого века не признаны опасными

В Запорожье на сегодняшний день отсутствуют аварийные многоквартирные дома такого типа, которые подлежали бы сносу по причине неудовлетворительного технического состояния. При этом, большинство "хрущевок" в городе могут быть модернизированы.

Об этом "Телеграфу" сообщили в Запорожском городском совете в ответ на соответствующий запрос.

В документе указано, что отдельный учет жилых домов по неофициальной классификации (хрущевки) в городе не ведется. К этой категории могут относиться многоквартирные жилые дома массовой застройки преимущественно 1950 — 1960-х годов.

Большинство домов указанного периода застройки технически могут подлежать капитальному ремонту, модернизации инженерных сетей, термомодернизации, утеплению фасадов и других энергоэффективных мер.

В то же время в горсовете объяснили, что реализация этих планов требует значительного финансового ресурса, привлечения государственных и международных программ поддержки, а также учета безопасности ситуации в городе в условиях вооруженной агрессии России.

Ответ Запорожского горсовета для "Телеграфа"

Таким образом, на сегодняшний день первоочередное внимание сосредоточено на обеспечении стабильности работы критической инфраструктуры, восстановлении поврежденного жилья.

Отдельные микрорайоны как первоочередные для реновации или сноса домов на данный момент не определены, а решения о запуске соответствующих программ пока не принимались.

Будут ли в Украине сносить "хрущевки" и "сталинки"?

Ранее народный депутат Елена Шуляк в эфире День.LIVE говорила, что до начала полномасштабного российского вторжения Украина уже приблизилась к решению вопроса на законодательном уровне. Соответствующий закон уже принят в первом чтении, однако все еще нуждается в доработке.

Она объяснила, что вопрос устаревшего жилья остается чувствительным, ведь для сноса старых домов необходимо согласие значительной части жителей. Этот момент, как правило, чаще всего блокирует весь процесс. Даже при том условии, что многие поддержат идею, несколько несогласных могут притормозить решение.

"Основной вопрос – кто будет принимать решение… что хрущевка будет расселена, а на ее месте будет новая", — отметила нардеп.

При этом, снос домов не рассматривается как универсальный сценарий. Его применяют в тех случаях, когда здание находится в аварийном состоянии или непригодном для проживания. В остальных же случаях предпочтение отдают обновлению дома, поскольку новое строительство потребует значительно больше ресурсов.

Реконструкция также имеет свои сложности — она предусматривает временное отселение жителей, требующее значительных ресурсов и организаций.

Устаревший жилой фонд Украины. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Что не так со "сталинками" и "хрущевками"?

В холодные зимы, когда, к тому же, могут быть перебои с отоплением, дома стоит рассматривать и в этом ключе. Самыми опасными для проживания при отключениях тепла оказались как раз панельные пятиэтажки, известные как "хрущевки". Они построены еще при Никите Хрущеве из готовых бетонных плит и промерзают молниеносно.

Олег Попенко, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг", в комментарии "Телеграфу" объясняет масштабы проблемы:

"Первыми замерзнут дома — так называемые "хрущевки" или "панельки". Там промерзание буквально происходит за часы. 36 часов – и до свидания. Ну пусть 48 часов каких-то, там уже зависит от ветра".

По его словам, после этого температура в квартирах упадет настолько критично, что придется сливать воду из отопительной системы, чтобы не потрескались трубы и стояки. Это означает полную непригодность дома для жизни.

Панельная "хрущевка"

Кирпичные пятиэтажки хрущевской эпохи имеют лучшие показатели теплосбережения по сравнению с панельными. Их строили из красного кирпича, что обеспечивало естественную теплоизоляцию. Об этом "Телеграфу" сказала эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно.

Такие дома можно увидеть на Воскресенке, Дарнице, Сырце, Нивках в Киеве. Толщина стен у них составляет около 40 сантиметров, что вдвое меньше "сталинок", но лучше "панелек". Кирпич обладает естественной способностью аккумулировать тепло в течение дня и медленно отдавать его ночью. Однако даже эти дома не выдержат долго без отопления – максимум 2-3 суток при морозе минус 5 градусов.

Кирпичная пятиэтажка

А вот "сталинки" являются стойкими к морозам. Эти сооружения, построенные еще до 1950-х годов немецкими строителями, обладают уникальными характеристиками теплосбережения.

"Сталинки" очень теплые. Эти дома фасадные, у них толстенные стены, высоченные потолки — 3,5-4 метра", — рассказывает Попенко.

Толщина стенок в "сталинках" достигает 60-100 сантиметров. Это полноценная кирпичная кладка, рассчитанная на срок эксплуатации. Такие массивные конструкции работают как аккумулятор тепла – медленно нагреваются, но очень медленно отдают тепло наружу.

Высокие потолки создают дополнительный объем для обогрева, но массивные стены полностью компенсируют этот недостаток. "Сталинки" могут продержаться без отопления 5-7 дней, даже при температуре минус 5-10 градусов.

Время промерзания разных типов домов. Инфографика: "Телеграф"

