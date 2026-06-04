Не только встреча с Путиным: что Зеленский написал в письме – главное

Президент раскрыл планы Кремля на следующие годы и потери россиян

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо главе России Владимиру Путину. Украинский лидер официально предложил завершить войну честно и достойно путем прямой встречи в нейтральной стране и с реальными гарантиями безопасности.

Соответствующее письмо опубликовано на сайте главы государства. "Телеграф" выделил главные тезисы документа.

Зеленский констатировал, что почти половину своего срока у власти глава РФ провел в войне против Украины, которая является его личным выбором без всякой реальной причины вне зависимости от упреков о НАТО или языке.

По его словам, за годы правления Путина отношения между странами превратились в полномасштабную войну.

Война перестает устраивать самих россиян из-за прилетов дронов и ракет, дефицита бензина, роста цен, запретов и угрозы второй волны мобилизации для расширения агрессии, отметил президент. Однако российские власти утверждают, что война их устраивает.

Ресурсы России значительно сокращаются. У Кремля уже не хватит политической силы и денег, чтобы покупать лояльность граждан, как это делалось ранее, написал Зеленский.

Он отметил, что только за май потери российской армии в Украине составили более 30 тысяч убитых и тяжелораненых. Соотношение потерь в армии РФ аномально для XXI века: 63% составляют именно убитые, и только 37% — раненные. В дальнейшем доля убитых оккупантов будет только расти.

Зеленский подчеркнул, что Украина заботится о каждой жизни своих граждан, и хотя соотношение потерь составляет примерно 1 к 5 или 1 к 6 в пользу Украины, для нашей страны каждая потеря болезненна.

Российское руководство регулярно переносит сроки захвата украинских регионов, в частности Донбасса. Он отметил, что эти планы не будут реализованы ни в этом году, ни в дальнейшем.

Украина не хочет постоянной войны и стремится достичь мира, и большинство россиян также внутренне готовы это поддержать.

Расчеты Кремля на скорый захват Украины оказались большой ошибкой, ведь никто в Москве не ожидал такой стойкости украинского народа.

"Мы перенесли войну на вашу территорию, и вы бы не справились с этим без помощи Северной Кореи. Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян. И сегодня вы полностью зависите от Китая – тоже впервые в истории России", – заметил гарант Конституции.

По данным разведки, Кремль рассматривает планы войны еще и на 2027 и 2028 годы и надеется, что "баллистика сделает для вас то, чего не сделало все остальное". Также РФ хочет втянуть еще больше в войну Беларусь и разыгрывает некую партию с Приднестровьем.

"Мы видим, что Соединенные Штаты уделяют все свое внимание вопросу Ирана, и неправильно просто ждать, когда в их внимании очередь дойдет до войны в Европе. Украина предлагает закончить войну в формате между нами и вами", – обратился Зеленский к Путину.

Украинский лидер предложил личную встречу на нейтральной территории. Это могут быть Швейцария, Турция, страны Арабского мира, но точно не Москва или Киев.

"Мы слышали, что вам пообещали на Аляске решение каких-то вещей, касающихся Украины и Европы. Но вы видите, что украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже", – написал он.

Формат переговоров предусматривает первоначальный прямой диалог Украины и России с возможным привлечением Европы и США в качестве гарантов безопасности.

"Мы уже имели опыт многих договоров с Россией и Минских соглашений, которые не сработали. Поэтому нужно найти прежде всего наши двусторонние ответы на вопросы, которые есть, и не скрываться от сложных вопросов за какими-то формулировками, техническими группами или потерей времени в челночной дипломатии", — подчеркнул президент.

Он призвал Россию приостановить войну и перейти к дипломатии. "Линия фронта сейчас — это та линия, с которой должна начаться дипломатия", — добавил Зеленский.

"Украина готова прекратить огонь полностью – для времени, когда будут продолжаться переговоры. И это стандартная практика, подтверждающаяся сейчас и обстоятельствами вокруг Ирана. Попытка установить реальную тишину – это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите", – призвал глава государства.

Зеленский также заявил о готовности к обмену пленными по принципу всех на всех и отдельно отметил возвращение гражданских и детей, вывезенных во время войны.

В России уже отреагировали на открытое письмо президента Украины устами пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. "Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву", — сказал спикер главы РФ.

Напомним, в майском отчете в Конгресс США по операции "Атлантическая решимость" констатировали, что переговоры остаются в тупике, а Киев до сих пор испытывает нехватку ПВО. В то же время в Вашингтоне считают, что война останавливает Россию от нападения на Европу.