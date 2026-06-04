Не только встреча с Путиным: что Зеленский написал в письме – главное
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Президент раскрыл планы Кремля на следующие годы и потери россиян
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо главе России Владимиру Путину. Украинский лидер официально предложил завершить войну честно и достойно путем прямой встречи в нейтральной стране и с реальными гарантиями безопасности.
Соответствующее письмо опубликовано на сайте главы государства. "Телеграф" выделил главные тезисы документа.
- Зеленский констатировал, что почти половину своего срока у власти глава РФ провел в войне против Украины, которая является его личным выбором без всякой реальной причины вне зависимости от упреков о НАТО или языке.
- По его словам, за годы правления Путина отношения между странами превратились в полномасштабную войну.
- Война перестает устраивать самих россиян из-за прилетов дронов и ракет, дефицита бензина, роста цен, запретов и угрозы второй волны мобилизации для расширения агрессии, отметил президент. Однако российские власти утверждают, что война их устраивает.
- Ресурсы России значительно сокращаются. У Кремля уже не хватит политической силы и денег, чтобы покупать лояльность граждан, как это делалось ранее, написал Зеленский.
- Он отметил, что только за май потери российской армии в Украине составили более 30 тысяч убитых и тяжелораненых. Соотношение потерь в армии РФ аномально для XXI века: 63% составляют именно убитые, и только 37% — раненные. В дальнейшем доля убитых оккупантов будет только расти.
- Зеленский подчеркнул, что Украина заботится о каждой жизни своих граждан, и хотя соотношение потерь составляет примерно 1 к 5 или 1 к 6 в пользу Украины, для нашей страны каждая потеря болезненна.
- Российское руководство регулярно переносит сроки захвата украинских регионов, в частности Донбасса. Он отметил, что эти планы не будут реализованы ни в этом году, ни в дальнейшем.
- Украина не хочет постоянной войны и стремится достичь мира, и большинство россиян также внутренне готовы это поддержать.
- Расчеты Кремля на скорый захват Украины оказались большой ошибкой, ведь никто в Москве не ожидал такой стойкости украинского народа.
- "Мы перенесли войну на вашу территорию, и вы бы не справились с этим без помощи Северной Кореи. Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян. И сегодня вы полностью зависите от Китая – тоже впервые в истории России", – заметил гарант Конституции.
- По данным разведки, Кремль рассматривает планы войны еще и на 2027 и 2028 годы и надеется, что "баллистика сделает для вас то, чего не сделало все остальное". Также РФ хочет втянуть еще больше в войну Беларусь и разыгрывает некую партию с Приднестровьем.
- "Мы видим, что Соединенные Штаты уделяют все свое внимание вопросу Ирана, и неправильно просто ждать, когда в их внимании очередь дойдет до войны в Европе. Украина предлагает закончить войну в формате между нами и вами", – обратился Зеленский к Путину.
- Украинский лидер предложил личную встречу на нейтральной территории. Это могут быть Швейцария, Турция, страны Арабского мира, но точно не Москва или Киев.
- "Мы слышали, что вам пообещали на Аляске решение каких-то вещей, касающихся Украины и Европы. Но вы видите, что украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже", – написал он.
- Формат переговоров предусматривает первоначальный прямой диалог Украины и России с возможным привлечением Европы и США в качестве гарантов безопасности.
- "Мы уже имели опыт многих договоров с Россией и Минских соглашений, которые не сработали. Поэтому нужно найти прежде всего наши двусторонние ответы на вопросы, которые есть, и не скрываться от сложных вопросов за какими-то формулировками, техническими группами или потерей времени в челночной дипломатии", — подчеркнул президент.
- Он призвал Россию приостановить войну и перейти к дипломатии. "Линия фронта сейчас — это та линия, с которой должна начаться дипломатия", — добавил Зеленский.
- "Украина готова прекратить огонь полностью – для времени, когда будут продолжаться переговоры. И это стандартная практика, подтверждающаяся сейчас и обстоятельствами вокруг Ирана. Попытка установить реальную тишину – это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите", – призвал глава государства.
- Зеленский также заявил о готовности к обмену пленными по принципу всех на всех и отдельно отметил возвращение гражданских и детей, вывезенных во время войны.
В России уже отреагировали на открытое письмо президента Украины устами пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. "Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву", — сказал спикер главы РФ.
Напомним, в майском отчете в Конгресс США по операции "Атлантическая решимость" констатировали, что переговоры остаются в тупике, а Киев до сих пор испытывает нехватку ПВО. В то же время в Вашингтоне считают, что война останавливает Россию от нападения на Европу.