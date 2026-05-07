Залужный назвал три типа "умной мобилизации" для Украины

Система должна быть постоянной, понятной и прогнозируемой для общества

Украине нужно перейти к умной мобилизации, подходу, который будет учитывать не только развитие технологий, но и возможность длительной войны на всей территории страны в условиях очевидного демографического кризиса. Эту концепцию представил посол Украины в Великобритании и экс главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Во время выступления на Defence24 Days conference в Варшаве он назвал три типа разумной мобилизации, которые будут возможны. Текст выступления опубликован на "УП".

Важно, что "умная мобилизация" — это не только о количестве мобилизованных, но и об эффективном использовании технологий. Результатом перемен может стать демобилизация.

Три типа умной мобилизации по Залужному

Большинство населения страны не чувствует войны. По этому типу часть военных функций могут выполнять частные компании или добровольцы, которых мотивируют финансово. "Передача функций подготовки, в том числе офицерского состава, может быть первым шагом в проверке такой возможности", — сказал Залужный. Общенациональная мобилизация. В такой системе должны быть ясны сроки службы, это будет непрерывный процесс подготовки и ротаций. В то же время, государство должно открыто объяснять обществу, как работает эта система и кого она касается. Система должна выйти по типу израильской "когда сам факт постоянной готовности государства обеспечить его безопасность становится главным фактором стабильной и прогнозируемой жизни". Самым уязвимым моментом является возрастной ценз, потому что пополнение должно быть молодым и качественным. Временный тип. По нему можно частично передать отдельные функции частным компаниям и параллельно реформировать нынешнюю систему посредством открытого диалога с обществом, особенно с молодежью. Речь идет о четких условиях службы, сроках подготовки и понятных перспективах после армии.

Без реформирования Вооруженных Сил, системы подготовки мобилизационного резерва и всей системы боевой подготовки, без радикальной реформы военно-промышленного комплекса и срочного перехода к производству вооружения, необходимого для уменьшения потерь среди людей, такой разумный подход будет невозможен Валерий Залужный

Кроме усилий военного командования требуется привлечение законодательных органов и правительства. Залужный отмечает, что "мобилизация и порядок продления службы — база любого варианта дальнейшего продления войны". И только решив этот вопрос, можно думать о реализации более амбициозных целей. По его мнению, это также может стать связующим фактором для общества, при стратегии с его привлечением.

