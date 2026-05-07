Залужный назвал три типа "умной мобилизации" для Украины
Система должна быть постоянной, понятной и прогнозируемой для общества
Украине нужно перейти к умной мобилизации, подходу, который будет учитывать не только развитие технологий, но и возможность длительной войны на всей территории страны в условиях очевидного демографического кризиса. Эту концепцию представил посол Украины в Великобритании и экс главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Во время выступления на Defence24 Days conference в Варшаве он назвал три типа разумной мобилизации, которые будут возможны. Текст выступления опубликован на "УП". "Телеграф" дает главное из выступления Залужного.
Важно, что "умная мобилизация" — это не только о количестве мобилизованных, но и об эффективном использовании технологий. Результатом перемен может стать демобилизация.
Три типа умной мобилизации по Залужному
- Большинство населения страны не чувствует войны. По этому типу часть военных функций могут выполнять частные компании или добровольцы, которых мотивируют финансово. "Передача функций подготовки, в том числе офицерского состава, может быть первым шагом в проверке такой возможности", — сказал Залужный.
- Общенациональная мобилизация. В такой системе должны быть ясны сроки службы, это будет непрерывный процесс подготовки и ротаций. В то же время, государство должно открыто объяснять обществу, как работает эта система и кого она касается. Система должна выйти по типу израильской "когда сам факт постоянной готовности государства обеспечить его безопасность становится главным фактором стабильной и прогнозируемой жизни". Самым уязвимым моментом является возрастной ценз, потому что пополнение должно быть молодым и качественным.
- Временный тип. По нему можно частично передать отдельные функции частным компаниям и параллельно реформировать нынешнюю систему посредством открытого диалога с обществом, особенно с молодежью. Речь идет о четких условиях службы, сроках подготовки и понятных перспективах после армии.
Без реформирования Вооруженных Сил, системы подготовки мобилизационного резерва и всей системы боевой подготовки, без радикальной реформы военно-промышленного комплекса и срочного перехода к производству вооружения, необходимого для уменьшения потерь среди людей, такой разумный подход будет невозможен
Кроме усилий военного командования требуется привлечение законодательных органов и правительства. Залужный отмечает, что "мобилизация и порядок продления службы — база любого варианта дальнейшего продления войны". И только решив этот вопрос, можно думать о реализации более амбициозных целей. По его мнению, это также может стать связующим фактором для общества, при стратегии с его привлечением.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируется пересмотреть тему бронирования и отсрочок. Нардепы высказывают идеи об отмене инвалидностей, вовлечении ИИ в процессы анализа эффективности бронирования и т.д.