Ни армии, ни оружия. Бессмертный рассказал, какую угрозу Беларусь действительно представляет для Украины

Немалую роль играет граница, в большинстве своем представленная болотистой местностью

Заявления о подготовке армии Беларуси к наземной операции и слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном наступлении обеспокоили украинцев. Но на самом деле Беларусь не имеет ресурсов для полноценного вступления в войну, однако может представлять другую угрозу для Украины.

Такое мнение "Телеграфу" высказал экс-посол Украины в Беларуси (2010-2011), дипломат Роман Бессмертный.

По словам Бессмертного: "В войско Беларуси мобилизовано всего 56 тысяч человек. Это если брать срочную армию и спецназ. Добавьте туда еще 14-17 тысяч жандармерии, которая воюет с собственным народом".

"Беларусь что-то имеет, но погреба пусты, потому что они уже отстреляны российской армией по Украине. Бронетехника вся утилизирована на российско-украинском фронте. Единственное, что еще есть — это самолеты, которые используются на тех аэродромах, где базировалась еще советская авиация. Часть из этих аэродромов находится в хорошем состоянии. Вот и все, что можно говорить о Беларуси", — объясняет экс-посол.

Он добавляет: "Не нужно пугаться, потому что на территории Беларуси нет потенциала, способного создать серьезную угрозу для Украины. А вот что касается создания диверсионной угрозы — это делается. Как против Украины, так и против соседних европейских государств".

"Другое дело, что украинско-белорусская граница находится в таком состоянии, что никто не знает, на что и где можно наступить при ее пересечении. Плюс эта граница болотистая, лесная. Те тропы, которые есть – это не дороги. 12 пунктов пересечения границы только в двух местах как-то оборудованы. Все остальное – лесные дороги, за которыми осуществляется аудиовизуальный, электронный и реальный контроль", – отмечает Бессмертный.

