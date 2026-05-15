Путина ждет новый трибунал? Чем он отличается от того, что в Гааге

Юрисдикция Международного уголовного суда имеет пробелы

На заседании Совета Европы было принято решение о создании спецтрибунала по преступлениям России. Свое согласие дали 36 стран.

Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, сейчас пройдена точка невозвращения, но это только начало. Планируется, что круг государств-участников спецтрибунала будет расширяться.

"Будет больше стран. Будет помещение в Гааге. И будут приговоры. Украине это нужно. Европе это нужно. И даже России нужен этот трибунал", — глава МИД.

Как сообщает корреспондентка "Телеграфа", на ежегодном заседании министров иностранных дел, где приняли решение о создании спецтрибунала, было 46 государств-членов Совета Европы, 36 из них поддержали инициативу.

"Эти государства сделали решительный шаг к фактическому созданию Специального трибунала и признанию ответственности за агрессию против Украины. Специальный трибунал является олицетворением справедливости и надежды. Теперь необходимо принять практические меры для реализации этого политического обязательства путем обеспечения функционирования и финансирования Трибунала. Время, когда Россия будет привлечена к ответственности за свою агрессию, стремительно приближается. Впереди нас ждет путь справедливости — и справедливость должна победить", — заявил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе во время заседания.

По его словам, трибунал будет расследовать, преследовать и судить лица, которые несут основную ответственность за преступление агрессии против Украины. Его цель — восполнить пробел в юрисдикции Международного криминального суда (МКС) и привлечь к ответственности высокопоставленных должностных лиц, причастных к этому преступлению.

"Лица, ответственные за ужасные преступления против Украины, должны быть привлечены к ответственности. Это не произойдет за одну ночь — но это не мешает нам делать все возможное. Именно поэтому мы принимаем начальный этап работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в Гааге", — заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен.

Какая разница между будущим Спецтрибуналом Европы и тем, что в Гааге

Суд в Гааге – это уже существующий Международный криминальный суд, но он не может полноценно судить Россию за ее агрессию и преступления. Ведь Кремль не ратифицировал Римский статус, сам механизм МКС по преступлению агрессии ограничен. Кроме того, для этого нужно решение Совбеза ООН, где Россия имеет право вето.

Именно это стало основанием для создания отдельного трибунала. Совет Европы принял решение о создании трибунала для России именно в отношении конкретных преступлений против Украины, в том числе и полномасштабного нападения. Фактически речь здесь идет не об отдельных преступлениях, а об ответственности высшего политического и военного руководства за акт вторжения.

