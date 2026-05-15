Ні армії, ні зброї. Безсмертний розповів, яку загрозу Білорусь насправді становить для України

Чималу роль відіграє кордон, який здебільшого представлений болотистою місцевістю

Заяви про підготовку армії Білорусі до наземної операції та слова президента України Володимира Зеленського про можливий наступ стурбували українців. Але насправді Білорусь не має ресурсів для повноцінного вступу у війну, проте може становити іншу загрозу для України.

Таку думку "Телеграфу" висловив експосол України в Білорусі (2010—2011), дипломат Роман Безсмертний.

За словами Безсмертного: "У військо Білорусі мобілізовано всього 56 тисяч людей. Це якщо брати строкову армію і спецназ. Додайте туди ще 14–17 тисяч жандармерії, яка воює з власним народом".

"Білорусь щось має, але погреби порожні, тому що вони вже відстріляні російською армією по Україні. Бронетехніка вся утилізована на російсько-українському фронті. Єдине, що ще є — це літаки, які використовуються на тих аеродромах, де базувалася ще радянська авіація. Частина з цих аеродромів знаходиться в непоганому стані. От і все, що можна говорити про Білорусь", — пояснює експосол.

Він додає: "Не треба лякатися, тому що на території Білорусі немає потенціалу, здатного створити серйозну загрозу для України. А от що стосується створення диверсійної загрози — це робиться. Як проти України, так і проти сусідніх європейських держав".

"Інша справа, що українсько-білоруський кордон знаходиться у такому стані, що ніхто не знає, на що і де можна наступити при його перетині. Плюс цей кордон болотистий, заліснений. Ті стежки, які є — це не дороги. 12 пунктів перетину кордону лише у двох місцях якось обладнані. Все інше — лісові дороги, за якими здійснюється аудіовізуальний, електронний і реальний контроль", — наголошує Безсмертний.

