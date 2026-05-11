Ушли из города в глухое место: стаю чипированных собак нашли в неожиданном месте

Животные стерилизованы, поэтому не смогут размножиться там

Бездомные собаки обнаружены в 100 км от места чипирования в Ровенской области. Четвероногие поселились на территории заповедника.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, бродячие собаки поселяются в таких местах дикой природы, где нет хищных животных. Там они могут заполнять нишу хищников.

Игорь Дикий.

Так случилось в Ровенской области. По словам зоолога, заместитель директора по научной работе Ровенского природного заповедника Михаил Франчук рассказал, что он видел на его территории чипированных бездомных собак. Четырехлапые поселились на большом расстоянии от города Ровно, где их пометили.

"По фотографиям, потому что у них фотоловушки стоят, установлено, что именно нумерация на пластиковых метках на ушах свидетельствует, что этих собак чипировали в Ровно. То есть эти собаки преодолели расстояние более 100 км и находились на территории заповедника в такой глухой дикой природной зоне", — пояснил Игорь Дикий.

Что означают метки на ухе бездомных собак

Бездомным собакам на ухо прикрепляют пластиковые бирки-клипсы (обычно цветные – желтые, зеленые, синие). Метка указывает, что четырехлапый прошел программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация против бешенства, выпуск). Это означает, что животное здоровое, привитое и неагрессивное.

Метка на ухе бездомной собаки.

