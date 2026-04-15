За прогулку с собакой можно "влететь" на штраф. Где охотятся на четырехлапых "нелегалов"

После регистрации любимец получает также чип

Жительницу Львова, гулявшую с собакой, могут оштрафовать за отсутствие регистрации животного. В областном центре действует обязательная регистрация домашних собак и муниципальный реестр животных.

О неприятном случае жительница Львова рассказала в соцсетях. Во время прогулки с собакой к ней подошли работники "Муніципальної варти" и спросили, есть ли у песика муниципальный жетон. Из-за отсутствия жетона на женщину вынесли постановление.

Четырехлапый "нелегал"

Владелица получила правила обращения с собаками в городе

"Теперь я должна идти в администрацию, и там будут решать — штраф или "другой вид наказания", — рассказала львовянка.

Во Львове действует обязательная регистрация собак

Еще с 1 сентября 2016 года в областном центре действует муниципальный реестр домашних животных. Его цель – идентификация животных, контроль за беспризорными животными и скорейшее возвращение потерянных любимцев владельцам.

Собачьи жетоны во Львове

Что предполагает регистрация собак:

введение животному электронного чипа;

выдачу муниципального жетона с уникальным номером;

внесение данных в городской электронный реестр (на базе международной системы Animal-ID).

Зарегистрировать собаку можно в "ЛКП Лев" или в частных ветеринарных учреждениях, имеющих соответствующую аккредитацию. Зарегистрированные животные должны носить муниципальный жетон при нахождении в общественных местах.

Какой штраф могут выписать за отсутствие у собаки жетона

Статья 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафы за нарушение правил содержания животных, отдельную и за отсутствие регистрации.

Отсутствие регистрации собаки прямо не выделено в отдельный "штраф за незарегистрированное животное", но рассматривается как нарушение правил содержания домашних животных. Обычно применяют статью 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Размер штрафов:

170–340 грн – для граждан (владельцев животных);

340-850 грн — для должностных лиц (например, ответственных работников).

Украинцы удивлены, что за собаку без жетона можно получить штраф

В комментариях люди удивляются, что домашние собаки не могут появляться на улицах без жетона. Владельцы четырехлапых не в восторге. Вот некоторые из комментариев:

То есть, если я приеду во Львов погулять с собакой из Франковска и у нас нет львовского жетона — меня оштрафуют? Адресник не подходит?

Ого, первый раз о таком слышу

Щенячий патруль вживую

Хорошо что не изъяли собаку. Я из Ужгорода, у нас нет правила ни о каких жетонах. Впервые это слышу. Представляю, как вы испугались

Я из Киева, тоже не знаю о жетонах, даже не слышали

В каких городах еще действует обязательная муниципальная регистрация домашних собак

Обязательная регистрация собак действует также в Киеве. С мая 2025 животное можно зарегистрировать через ЦНАПы. После регистрации, кроме чипа, животное получает жетон с QR-кодом. Жетон должен быть постоянно на собаке как доказательство регистрации.

Также обязательная регистрация собак действует в Харькове. Днепр и Одесса имеют локальные правила содержания животных, предусматривающие обязательный учет домашних собак в муниципальных реестрах.

