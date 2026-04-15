За прогулку с собакой можно "влететь" на штраф. Где охотятся на четырехлапых "нелегалов"
После регистрации любимец получает также чип
Жительницу Львова, гулявшую с собакой, могут оштрафовать за отсутствие регистрации животного. В областном центре действует обязательная регистрация домашних собак и муниципальный реестр животных.
О неприятном случае жительница Львова рассказала в соцсетях. Во время прогулки с собакой к ней подошли работники "Муніципальної варти" и спросили, есть ли у песика муниципальный жетон. Из-за отсутствия жетона на женщину вынесли постановление.
"Теперь я должна идти в администрацию, и там будут решать — штраф или "другой вид наказания", — рассказала львовянка.
Во Львове действует обязательная регистрация собак
Еще с 1 сентября 2016 года в областном центре действует муниципальный реестр домашних животных. Его цель – идентификация животных, контроль за беспризорными животными и скорейшее возвращение потерянных любимцев владельцам.
Что предполагает регистрация собак:
- введение животному электронного чипа;
- выдачу муниципального жетона с уникальным номером;
- внесение данных в городской электронный реестр (на базе международной системы Animal-ID).
Зарегистрировать собаку можно в "ЛКП Лев" или в частных ветеринарных учреждениях, имеющих соответствующую аккредитацию. Зарегистрированные животные должны носить муниципальный жетон при нахождении в общественных местах.
Какой штраф могут выписать за отсутствие у собаки жетона
Статья 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафы за нарушение правил содержания животных, отдельную и за отсутствие регистрации.
Отсутствие регистрации собаки прямо не выделено в отдельный "штраф за незарегистрированное животное", но рассматривается как нарушение правил содержания домашних животных. Обычно применяют статью 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Размер штрафов:
- 170–340 грн – для граждан (владельцев животных);
- 340-850 грн — для должностных лиц (например, ответственных работников).
Украинцы удивлены, что за собаку без жетона можно получить штраф
В комментариях люди удивляются, что домашние собаки не могут появляться на улицах без жетона. Владельцы четырехлапых не в восторге. Вот некоторые из комментариев:
- То есть, если я приеду во Львов погулять с собакой из Франковска и у нас нет львовского жетона — меня оштрафуют? Адресник не подходит?
- Ого, первый раз о таком слышу
- Щенячий патруль вживую
- Хорошо что не изъяли собаку. Я из Ужгорода, у нас нет правила ни о каких жетонах. Впервые это слышу. Представляю, как вы испугались
- Я из Киева, тоже не знаю о жетонах, даже не слышали
В каких городах еще действует обязательная муниципальная регистрация домашних собак
Обязательная регистрация собак действует также в Киеве. С мая 2025 животное можно зарегистрировать через ЦНАПы. После регистрации, кроме чипа, животное получает жетон с QR-кодом. Жетон должен быть постоянно на собаке как доказательство регистрации.
Также обязательная регистрация собак действует в Харькове. Днепр и Одесса имеют локальные правила содержания животных, предусматривающие обязательный учет домашних собак в муниципальных реестрах.
