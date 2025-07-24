Эту рыбу украинцы скоро не увидят в реках: эксперт назвала виды, которые на грани исчезновения

Ихтиологиня рассказала, какие виды рыб массово погибают в Украине

Не только краснокнижные виды рыб исчезают из украинских водоемов. Из-за изменения климата и нарушения гидрологического режима исчезают привычные для Украины представители водного мира. Наиболее страдают виды, требующие быстрого течения и высокого содержания кислорода в воде.

Об этом "Телеграфу" рассказала Юлия Куцоконь, ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. Эксперт подчеркнула, что проблема существовала задолго до начала войны.

Какие виды рыб исчезают

В равнинной части Украины самая плохая ситуация с рыбами-реофилами — видами, обитающими только в водах с быстрым течением. К ним относятся елец, подуст, белье (жерех) и другие представители ихтиофауны.

Елец, подуст и белье (жерех) – сверху вниз

"Рыбы-реофилы нуждаются в быстром течении, с одной стороны, и высоком содержании растворенного в воде кислорода, с другой. Хотя популяции некоторых из них еще в более-менее нормальном состоянии, например, головня", — объясняет Юлия Куцоконь.

Голавль рыба

Такой вид рыб как подуст существенно пострадал. "Пидуст — в бассейне Днепра его почти нет", — констатирует исследовательница.

Традиционные для украинских водоемов виды имеют разную устойчивость к изменениям окружающей среды. Щука, окунь, судак, сазан, карась и лещ имеют лучшие шансы на выживание по сравнению с реофильными видами. Однако ихтиолог подчеркивает, что ситуация зависит от конкретных обстоятельств. "В каждом конкретном случае зависит от особенностей и водоема, и вида", — отмечает эксперт.

Напомним, "Телеграф" писал, что рыбы-чужаки захватывают украинские водоемы. Какие виды пришли к нам из других континентов.