В Днестре есть редкая краснокнижная рыба. Как выглядит и что особенного (фото)

Особи этого вида могут жить до 10 лет

Одной из краснокнижных рыб в бассейнах украинских рек является вырозуб. В Днестре и сегодня сохраняется его большая популяция.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиологиня Юлия Куцоконь.

По ее словам, в Днестре есть действительно уникальные популяции некоторых видов рыб.

"Из уникальных видов рыб или популяций, которые у нас есть, а больше нигде нет, можно выделить европейскую популяцию стерляди в Днестре. Она не загрязнена представителями этого вида из других частей ареала, то есть это аборигенная европейская популяция, что доказано нашими коллегами из Черновцов вместе с учеными из Польши. Здесь также сохраняется немалая популяция такого редко исчезающего вида как вырозуб, что тоже уникально", — говорит Куцоконь.

Вырозуб во время нерестового периода

Днестр на карте

Для справки

Вырозуб – вид рыб рода сплетня (Rutilus) семейства Ельцевых. Имеет стройное, вальковатое, удлиненное тело, покрытое мелкой чешуей. Вырозуб занесен в Красную книгу Украины и ряд других природоохранных документов.

Вырозуб

Свое название вырозуб получил благодаря крепким нижнеглоточным костям с мощными зубами, которыми он способен раздавить даже большие раковины моллюсков. Голова небольшая, ее длина меньше высоты тела. Вырозуб часто достигает длины тела до 50 см, массы тела до 2-3 кг. Отдельные особи вырозуба дорастают до 75 см в длину и 8 кг веса. Продолжительность жизни более 10 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая рыба из Америки прижилась в Украине и вытесняет аборигенов.