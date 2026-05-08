Взрывы от Чечни до Перми: карта и видео новых ударов Украины по России

Под ударами оказались военные объекты, НПЗ и инфраструктура

В Перми, Ярославле, Ростове и Грозном в России продолжают раздаваться взрывы и звуки тревоги. Федеральные и местные власти заявляют об атаке беспилотниками.

В частности, в Грозном, сообщает телеграмм-канал exilenova, известно о попадании/падении на территории 42-й мотострелковой дивизии, а также поряз с управлением ФСБ России в Чеченской республике. Также из-за попадания в здание аэронавигации сообщается о приостановлении работы аэропортов сразу в более чем десятке городов. Среди них – Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минводы, Нальчик, Сочи, Ставропль, Элиста.

В Перми горит уже не первый раз — сообщается о повторном попадании в "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" — один из крупнейших НПЗ России. Городские власти объявили режим "Беспилотная опасность", часть вузов, в том числе местный политех, перевели на отдаленное обучение, а некоторые школы отменяют занятия или советуют родителям не вести детей.

В Ярославле в более чем 700 км от границы произошло попадание в объект нефтяной сферы, сообщил президент Владимир Зеленский. В то же время местные власти отчитываются, что атака дронов была отбита силами ПВО и РЭБ. Предупреждают только не приближаться к обломкам беспилотников.

В Ростовской области заявили о разрушении в Таганроге, Ростове и не только. Интересно, что губернатор Юрий Слюсарь отчитался об этом в запрещенном в России Телеграмме. Заявляется о повреждении домов, гаражей, машин и отдельно, о возгорании складского помещения в селе Чалтырь и административного здания в Ростове.

Взрывы раздавались как на расстоянии нескольких сотен километров в Ростовщине, так и более чем за 1550 км в Перми. В Ростовской области заявили о сбитии ракет, кроме беспилотников.

Расстояние до мест прилетов в России от Украины/ Инфографика "Телеграф", карты Google

Обещанное перемирие со стороны России так и не наступило. Армия РФ продолжила штурмовать украинские позиции — зафиксировано 10 штурмов и более 140 обстрелов только на 7 утра 8 мая. Также сообщается о более чем 850 ударах дронами разных типов.

"Все это ясно свидетельствует о том, что с российской стороны не было даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте. Как и по итогам прошедших суток, по итогам сегодняшнего дня Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. Россия должна завершить свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется", — заявил Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия декларировала прекращение огня на двое суток, чтобы провести парад в Москве 9 мая. Украина предложила перемирие на более ранний срок, но РФ не присоединилась и атаковала украинские города.