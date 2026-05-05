Россию всю ночь массированно атаковали БпЛА: куда прилетело, все детали

Российская ПВО, как обычно, "успешно отразила удар"

В ночь на 5 мая в России раздалась серия взрывов. Были атакованы НПЗ и важный завод в Чебоксарах.

Об этом сообщают росСМИ. Как минимум в 18 регионах РФ ночью объявлялась ракетная опасность, в 18 аэропортах вводились ограничения полетов.

Ночью мощные взрывы прогремели в Чебоксарах. Предварительно, украинская ракета попала в оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс". После взрыва возник сильный пожар и задымление. По данным властей Чувашии известно об одном пострадавшем. Некоторые российские паблики утверждают, что удар был нанесен ракетой "Фламинго". Официально это не подтверждали.

Результаты взрывов в Чебоксарах.

Объект, атакованный в Чебоксарах.

Также в ночь на 5 мая взрывы раздавались в Ленинградской области. Там, по словам губернатора Дрозденко, ПВО "сбило" 18 дронов. Однако есть пожар в промзоне в Киришах. К слову, ночью спутники NASA зафиксировали повышенную температуру (тепловой след) в Киришах. Вероятнее всего был атакован НПЗ "КИНЕФ".

Спутниковые снимки с места удара в Ленинградской области

Пожар после взрыва в Киришах

Еще взрывы раздавались в селе Демьянки Стародубского муниципального округа и возле Москвы. В России утверждают, что летевшие на столицу дроны сбили.

Официально Минобороны заявило, что якобы 289 украинских БПЛА было "сбито" за ночь над регионами РФ.

