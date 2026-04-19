Взрывы, зарево и пожары в России: под атакой оказались важные для войны объекты (фото, видео)

Местные власти поспешили опровергнуть информацию, но местные жители рассказали правду

В ночь на19 апреля российские города Ейск в Краснодарском крае и Таранрог в Ростовской области оказались под атакой неизвестных дронов. В результате были повреждены важные объекты.

Информация об этом появилась в Telegram-каналах. Там же опубликовали первые фото и видео с мест происшествия.

Ейск

Взрывы в городе началась примерно в 22:20, согласно информаци в соцсетях. Вскоре стали появляться первые кадры последствий и в районе порта был замечен дым.

"В Ейске в районе морского порта упали обломки БпЛА. Пострадавших нет. Возгораний также не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы", — заявили в оперативном штабе Краснодарского края РФ.

Как выглядит порт в Ейске

Однако кадры в соцсетях говорят совершенно о другом.

Взрывы в Ейске. Фото: Exilenova+

Порт расположен на южном берегу Таганрогского залива Азовского моря у начала Ейской косы. Основные грузы — уголь, металлопрокат, зерно и агропродукты.

Таганрог

Неизвестные ракеты атаковали город этой ночью, в результате чего, вероятно, под удар попал "Таганрогский автомобильный завод" (ТагАЗ).

В соцсетях публикуют фотографии масштабного пожара на автозаводе.

ООО "Таганрогский автомобильный завод" (ТагАЗ) — бывшая российская компания, собиравшая легковые и грузовые автомобили разных марок на мощностях Таганрогского комбайнового завода в 1997—2014 годах. По состоянию на 2019 год имущество не было продано. Оборудование пришло в негодность, а здания продолжают постепенно разрушаться.

ТагАЗ

Затем в 2020—2021 годах недвижимость ТагАЗ все же продали компаниям, специализирующимся на торговле металлоломом, оборудование было утилизировано. После 2020 года площадка завода стала основой для производства сельскохозяйственной и коммунальной техники, впоследствии предполагается выпускать и прицепную и навесную технику. Предприятие построит компания "Ростсельмаш", размер инвестиций составит около 1,5 млрд рублей.

В сети пишут, что на территории ТаГАЗа находится ООО "Атлант Аэро", который выпускает ударно-разведывательные дроны "Молния", и комплектующие для дронов Орион.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России дроны атаковали важный завод в начале апреля.