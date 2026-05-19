Киев резко "заморозит" посреди мая? Когда ждать новой волны похолодания

Изменение погодных условий будет сопровождаться дождями

В столице Украине ожидается резкое похолодание в третьей декаде мая. После почти летних температур столбики термометров могут опуститься ниже +20 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз погодного радара Ventusky. Так, согласно данным сервиса, с 26 мая Киев накроет очередная волна весеннего похолодания. Во время неё температурные показатели могут упасть вплоть до +17 градусов (днем) +9 градусов (ночью). Прохладную погоду будут сопровождать дожди.

О внезапном похолодании также предупреждают и синоптики Укргидрометцентра. Они прогнозируют, что с 25 мая столбики термометров будут постепенно "падать" и к концу месяца на них можно будет увидеть +13+11 градусов. Возможны осадки в виде дождей.

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты сервиса Meteofor. Однако их прогноз по поводу похолодания оказался несколько мягче — до +11+19 градусов к концу мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что Харьков также может накрыть вторая волна майского похолодания, которая будет сопровождаться дождями.