Времена классических кондиционеров проходят: что приходит им на смену в 2026
С этой альтернативой можно даже немного сэкономить
Классический кондиционер — не единственный способ охладить дом. Существуют более простые и дешевые варианты, которые легко установить без сложного монтажа.
Одной из популярнейших альтернатив остаются оконные кондиционеры. Это компактные автономные устройства, которые устанавливаются прямо в оконный проем, как написали в hvacbase.
Как работает этот кондиционер
Принцип работы достаточно прост: внутри одного корпуса соединены два процесса — охлаждение воздуха в комнате и отвод тепла кнаружи. Вентилятор прогоняет воздух через холодный испаритель, после чего система выводит тепло через конденсатор на улицу. Внутри работает компрессор, циркулирующий хладагент и обеспечивающий стабильное охлаждение.
Такие устройства могут иметь разную мощность – от небольших моделей для комнат до мощных вариантов, охлаждающих большие помещения. Современные версии работают тише, потребляют меньше энергии и могут иметь разные конструкции: стандартные, вертикальные или U-образные, которые частично оставляют окно открытым и полностью не перекрывают свет.
Главное преимущество оконных кондиционеров – доступность и простота. Их можно установить самостоятельно без мастеров, а цена обычно значительно ниже, чем у сплит-систем. Кроме того, их просто демонтировать на зиму либо при переезде.
Для сравнения: оконные кондиционеры в среднем стоят около 15 тысяч гривен, тогда как обычные системы примерно 19 тысяч гривен.
В то же время есть и недостатки: устройство занимает часть окна, охлаждает только одну комнату и может быть заметно шумнее стационарных систем. Также в некоторых домах или ОСМД существуют ограничения на их установку.
