Покормил голубей — готовь кошелек: какой штраф и когда могут выписать в Украине

Подкармливание голубей в общественных местах Украины может обернуться штрафом. Суд может наказать за вред благоустройству, который птицы наносят из-за ваших действий.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на "Zaxid.net". Прежде всего стоит отметить, что в Украине нет отдельного закона или штрафа за кормление голубей. Прямой запрет на законодательном уровне отсутствует.

Однако в некоторых случаях такое увлечение все же может закончиться штрафом. Так, например, еще в 2019 году во Львове был зафиксирован прецедент, когда коммунальщики запретили местной жительнице подкармливать птиц во дворе и возле своего дома. Это произошло после многочисленных жалоб соседей на неудобства, причинённые птицами.

"Речь не столько за кормление голубей, сколько о том, что засоряется территория. Голуби ведь не едят на одном месте, а разносят все на придомовую территорию, а это потом надо убирать. За этот год мы получили три-четыре жалобы от жильцов дома на то, что женщина кормит голубей со своего балкона, нас просили как-то отреагировать. Поэтому мы направили это письмо и пригласили женщину к нам в ЛКП", – рассказали в коммунальном предприятии.

Ребенок кормит голубей. Фото Pixabay

По словам коммунальщиков, с женщиной планировали провести воспитательную беседу, однако, в случае продолжения нарушений на неё могли составить админпротокол по статье "нарушение благоустройства". Это грозит штрафом от 340 до 1360 гривен.

