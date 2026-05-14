Не только квартиры и деньги: какие вещи теперь передают по наследству

Список расширился

В наследство может получить любой человек. Это касается не только имущества, авторских прав или денег.

Список того, что сегодня переходит от поколения к поколению, стал гораздо более интересным – от семейного антиквариата до активов в смартфоне. Об этом расскажет "Телеграф".

Что обычно передают по наследству

Кроме привычных квартир, земельных паев и автомобилей, наследием считаются:

Интеллектуальные права: авторство на тексты, музыку, программный код или изобретения, приносящие роялти.

авторство на тексты, музыку, программный код или изобретения, приносящие роялти. Денежные выплаты: банковские депозиты, акции, а также начисленные, но не полученные при жизни премии или страховки.

банковские депозиты, акции, а также начисленные, но не полученные при жизни премии или страховки. Драгоценности: ювелирные изделия, коллекционные часы и банковские металлы.

Передавающие по наследству. Инфографика – ИИ

Цифровые активы – новый тренд

Сегодня виртуальные вещи имеют вполне реальную стоимость, поэтому по наследству все чаще передают доступы к криптогаманцам, содержащим ключи от счетов с криптовалютой. Отдельную ценность имеют монетизированные блоги, такие как раскрученные YouTube-каналы или страницы в соцсетях, продолжающих приносить доход от рекламы новым владельцам. Также по наследству переходят дорогие аккаунты в видеоиграх с редким инвентарем, которые теперь можно официально переоформить на преемников.

Семейные реликвии и коллекции

Для многих наследие – это прежде всего память и история, поэтому особое место здесь занимает антикварная мебель, иконы, редкие книги или картины. Высокую материальную ценность имеют и частные коллекции, которые могут включать все от марок и монет до коллекционного вина или профессиональных инструментов. Кроме того, потомки часто хранят семейные архивы, куда входят личная переписка, уникальные фотографии и государственные награды, формирующие историю рода.

