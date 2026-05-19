Харькову может понадобиться теплая одежда: когда придет ощутимое похолодание до +11 градусов

Летнее тепло быстро отступит

В Харькове в ближайшие дни ожидается заметное изменение погоды. После летнего тепла температура начнет постепенно снижаться, и уже к концу мая в городе может установиться всего +11 градусов.

Когда в городе ухудшится синоптическая ситуация, написал "Телеграф". Прогноз взяли у Ventusky.

Еще 23 мая погода будет радовать жителей относительным теплом: днем воздух прогреется до +26 градусов. Подобные показатели прогнозируются и по области, где температура будет держаться вблизи отметки без существенных колебаний.

Однако уже с понедельника, 25 мая, синоптическая ситуация начнет меняться. В Харькове днем станет заметно прохладнее – около +21 градуса. При этом по области существенных отклонений не прогнозируется, температура будет стабильной.

Самое ощутимое похолодание ожидается 26 мая, когда столбики термометров в городе опустятся до +15 градусов. Снижение температуры коснется и региона в целом. В последующие дни тенденция к похолоданию сохранится: дневные показатели будут колебаться в пределах +14…+13 градусов.

По предварительным прогнозам, прохладная погода может задержаться как минимум до конца недели. Так, 31 мая в Харькове днем ожидается лишь около +11 градусов, в то время как по области температура может быть несколько выше — до +17 градусов.

