Супермаркеты в Украине будут отдавать еду бесплатно: как это работает в Польше

Доход тех, кто может получать пищу без оплаты, не должен превышать определенной суммы

В Украине готовятся к запуску системы "фудбенкинга" (food banking, банк продуктов), предусматривающей бесплатную передачу продуктов с коротким сроком годности людям в сложных жизненных обстоятельствах. Она успешно функционирует, например, в соседней Польше.

Запуск системы банков продовольствия является одним из требований ЕС, пишет PMG.ua. "Телеграф" поинтересовался, как эта система работает в Польше, где она называется Banki Żywności (банки продуктов).

Что такое "фудбенкинг"

Это неприбыльная организация, которая получает продукты с коротким сроком годности от производителей и продавцов и передает их нуждающимся. Цель инициативы в том, чтобы уменьшить количество продуктов, которые идут в отходы, сократить расходы бизнеса на утилизацию и помочь социально уязвимым слоям населения.

В то время как 30% населения Украины живет за чертой пищевой бедности, ежегодно в нашей стране утилизируется около 2,7 млн тонн продовольствия. Уже сейчас действуют банки продовольствия, которые передали более 4 700 тонн продуктов более чем двум миллионам человек. Однако после запуска системы "фудбенкинга" супермаркеты с площадью более 400 квадратных метров будут обязаны передавать продукты.

Как это работает в Польше

По данным bankizywnosci.pl, сейчас по всей стране работает 31 банк продовольствия. Помощь через них получают около 1,5 млн человек, которые по объективным причинам самостоятельно не могут обеспечить себя и семью пищей.

Банки продуктов питания в Польше забирают так называемые некоммерческие продукты. Например, те, у которых повреждена упаковка, или короткий срок годности. Собранные продукты доставляются на склады "фудбанков", где их сортируют, взвешивают и хранят в соответствующих условиях.

Продуктовый набор, который выдает банк продуктов. Фото:bankizywnosci.pl

Затем продукты распределяются между местными партнерскими организациями (например, бесплатными столовыми, общественными центрами и домами для матерей-одиночек). Они предоставляют бесплатные пакеты или готовые блюда людям, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах.

Кто и как может получить бесплатные продукты в Польше

Банки не раздают пищевые продукты напрямую "с улицы". Еда ежедневно распространяется среди местных организаций и партнерских учреждений (ассоциаций, фондов, Каритас, ассоциаций сельских женщин, бесплатных столовых). Эти заведения готовят блюда или раздают еду непосредственно нуждающимся в определенном регионе.

Кроме того, в Польше действуют государственные программы и программы ЕС, в рамках которых еда предоставляется в виде ежемесячных посылок. Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в местный Центр социального обеспечения (OPS/GOPS).

В супермаркетах собирают продукты для "фудбенкинга". Фото:bankizywnosci.pl

Какой должен быть доход в Польше, чтобы иметь право на бесплатное продовольствие:

Чтобы получать еду из банков продуктов, нужно соответствовать определенным критериям. Ее предоставляют лицам и семьям, доход которых не превышает определенных размеров.

Одинокий человек : максимальный чистый доход должен быть не более 2 676,50 злотых (около 32 430 грн) в месяц

: максимальный чистый доход должен быть не более Семейный человек: максимальный чистый доход на человека должен быть не более 2 180,95 злотых (около 26 423 грн) в месяц

После обращения Центр социального обеспечения проверяет доходы заявителя. Если они соответствуют нормам, человек получает направление, позволяющее получать пищу бесплатно.

Напомним, "Телеграф" спросил Gemini, какие именно продукты могут бесплатно раздавать в Украине в рамках "фудбенкинга" и как будет выглядеть "раздача". По мнению искусственного интеллекта, это не будут гнилые овощи или испорченное мясо.