Эти продукты чаще всего попадают в корзину "по акции": что именно и почему

Марина Бондаренко
Какие товары стабильно продаются лучше всего во время скидок
Их часто берут "про запас"

Кофе и чай входят в число товаров, которые чаще всего продаются в супермаркетах по акциям. Это не совпадение, а продуманная стратегия скидок.

Скидки нередко определяют выбор покупателя между различными марками кофе или чая. Подробнее о том, почему эти напитки чаще всего попадают в категорию акционных товаров, рассказывал "Телеграф".

Почему так происходит

Во-первых, скидки на эти продукты часто существенные. Во многих случаях они достигают 30-50% и даже больше. Это дает возможность потребителям покупать более дорогие или премиальные бренды по более доступной цене, не переплачивая за регулярную стоимость.

Во-вторых, кофе и чай имеют длительный срок хранения. Именно поэтому их удобно покупать "про запас" во время распродаж или сезонных акций. Такие покупки не нуждаются в быстром потреблении и позволяют экономить в долгосрочной перспективе.

Еще один важный фактор – рыночная ситуация. В последние годы цены на кофейное сырье растут из-за климатических изменений, неурожаев в странах-производителях и сложностей с логистикой. В результате базовая стоимость продукции постепенно повышается, а акционные предложения становятся еще более привлекательными для покупателей.

