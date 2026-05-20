В Украине могут заработать сразу два аэропорта: как и когда это может случиться

После возобновления полетов рынок может поделиться между украинскими и иностранными авиакомпаниями почти поровну

Возвращение гражданских авиаперевозок в Украине уже не выглядит столько нереалистичным сценарием, как еще год или два назад. При определенных условиях сразу два аэропорта могут первыми принять рейсы.

На фоне информации о предложении со стороны Киева для России о взаимном отказе от атак на авиационную инфраструктуру, "Телеграф" решил поинтересоваться у экспертов, могут ли в таком случае возобновить работу аэропорты.

Что даст перемирие в небе. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Главная проблема — не аэропорты

Эксперт по вопросам транспорта, бывший министр транспорта Украины Василий Шевченко объяснил "Телеграфу", что авиация является довольно сложной сферой, а потому, когда ею начинают заниматься люди без нужного опыта, могут появляться ошибки.

"У нас нет собственных авиакомпаний, они все обанкротились. А у работающих на цивилизованных рынках самолеты все арендованные, взятые в лизинг, застрахованы. Рынок перевозок работает по-другому: через систему страхования судов P&I (Protection and Indemnity) в условиях войны они взаимно поднимают платежи и компенсируют утраченные суда и грузы", — говорит он.

Василий Шевченко

Самое сложное, по словам эксперта, это безопасность рейсов и страховка. То есть, застраховать пассажирские рейсы во время войны крайне тяжело, ведь невозможно оценить стоимость человеческой жизни. Если же с самолетом что-то случится, а во время войны такой сценарий вполне возможен, страховые компании могут столкнуться с огромными компенсациями и судами. Из-за этого они либо до небес повышают цену страховки, или же вообще не хотят брать на себя подобные риски.

"Если показатели аварийности авиакомпании возрастут – ее популярность будет падать и все это легко может привести к банкротству, потому что это жизнь людей. Как ввести страховой платеж, ведь человек — это не мешок картофеля или сахара", — объясняет собеседник.

При этом Шевченко подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день есть два аэропорта, которые поддерживаются на минимальном уровне готовности возобновить авиаперевозки — Международный аэропорт Борисполь и Международный аэропорт Львов имени Данила Галицкого.

Аэропорт "Борисполь"

"Вот только нельзя страну разделить: здесь – зона войны, а здесь – нет. Но самая главная проблема – это полеты по линиям, по магистральным маршрутам. Это полеты в режимах 8-10 тысяч метров. Они открыты для всего. И ка***ам, что сбить самолет, — что убить ребенка. Если для них убить детей ничего не значит, то что им стоит сбить самолет. Для них нет ничего святого, никакого достоинства, чести и никакой ответственности", — резюмировал Шевченко.

Аэропорт во Львове

Авиационное перемирие — возможно ли это?

Авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии "Телеграф" сказал, что от так называемого "авиационного перемирия" может больше выиграть Россия, поскольку сбои в воздушных перевозках РФ наносят от 10 до 50 млн долларов ущерб за прерывание каждой из таких авиационных цепочек. Во-вторых, для России работа московского авиационного узла критическая, ведь 70% всех авиаперевозок в России происходит именно через московский хаб.

"Когда мы говорим о возможностях для Украины, то для нас это, в первую очередь, возможность прекращения убытков для содержания гражданской авиационной инфраструктуры, то есть тех авиапредприятий, которые уже более четырех лет находятся в состоянии локдауна. Для сохранения инфраструктуры, их рабочего состояния, они постоянно нуждаются в финансовой поддержке со стороны государства. Это возможность данные средства сэкономить и направить в интересах других сфер, которые могут повысить обороноспособность нашего государства", — отметил эксперт.

Третья важная составляющая заключается в том, что принятие любого перемирия в воздушном пространстве заберет у России возможность использования дальнобойных ударных беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Для Украины это, соответственно, большой плюс.

Два аэропорта, которые могут снова начать работать

Открытие воздушного пространства в Украине позволило бы вернуть в работу ключевые аэропорты — "Борисполь" и "Львов". На данный момент они находятся в режиме простоя и нуждаются в средствах на содержание.

"Если мы говорим об открытии воздушного пространства, то данные предприятия смогут выполнять свою основную операционную деятельность, то есть принимать и отправлять воздушные суда, как пассажирские, так и грузовые. И это позволит, во-первых, за счет доходов от операционной работы покрывать расходы по содержанию инфраструктуры", — говорит Долинце.

К слову, аэропорт Борисполь в период коронавируса, в 2019-2020 годах ежегодно перечислял в госбюджет более 2 млрд грн доходов.

Ключевые аэропорты, которые могли бы возобновить работу. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Страхование и будущее авиарынка

Одним из ключевых факторов на сегодняшний день остается вопрос страхования и авиамаршрутов. По словам эксперта, даже при возможных договоренностях уровень рисков будет значительно выше, чем в странах без военных угроз. Это определенно приведет к повышению страховых ставок и удорожанию авиаперевозок, а также повлияет на готовность авиакомпаний работать на украинском направлении.

"Как следствие, это будет влиять на стоимость страховых сборов и самих авиаперевозок, на готовность перевозчиков рассматривать возможность открытия воздушных перевозок в Украину. Например, в России, несмотря на достаточно высокие авиационные риски, гражданская авиация продолжает функционировать. Гражданские аэропорты закрыты исключительно только в приграничных областях РФ. А типы угроз для российской гражданской авиации в 2026 году становятся соразмерными", — добавил Долинце.

Богдан Долинце

До 2022 года около 70% перевозок обеспечивали украинские авиакомпании, однако в будущем их доля может снизиться до 50% и ниже за счёт усиления иностранных перевозчиков.

До 22-го года около 70% всего пассажиропотока в Украине обслуживали именно украинские авиаперевозчики и только 30% принадлежало иностранным авиакомпаниям. В случае восстановления или после того, как восстановление станет возможным, вероятнее всего, украинский рынок гражданской авиации существенно переформатируется. Эксперт полагает, что с высокой вероятностью доля иностранных компаний будет составлять 50 и более процентов всех авиаперевозок.

Долинце добавил, что для авиакомпаний ключевую ценность представляют не только бренд и маршруты, но и права на выполнение рейсов по конкретным направлениям. В случае открытия рынка такие разрешения останутся строго регулируемыми и иностранные компании не могут получать по украинской квоте такие назначения.

"Поэтому даже вопреки полетам иностранным компаниям будет выгодно иметь определенное количество самолетов с украинской регистрацией для получения именно этих назначений на наиболее интересные направления", — подчеркнул Долинце.

Авиарынок в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В результате рынок, вероятно, будет опираться на лизинг, а также частичное восстановление украинских авиакомпаний. До начала полномасштабной войны большинство из этих компаний не владели собственным флотом и самолеты в основном были в аренде.

"Лишь две авиакомпании имели самолеты на балансе: это "Мотор Сич", которая на сегодняшний день стала государственной, и "Air Ocean" (бывший украинский авиаперевозчик, базировавшийся в международном аэропорту "Киев" (Жуляны). Особенностью авиакомпании был флот, полностью состоящий из пассажирских самолетов Ан-148 отечественного производства — Ред.)", — подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Черкасский аэропорт готов возобновить работу.