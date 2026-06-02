В Польше вернули маршрут "дорога в ад": за сколько и куда им можно доехать на самом деле

Сочетание номера и названия города назначения сделало рейс знаменитым

Приманка для туристов – в Польше возвращают автобус к приморскому курорту Хель. Его номер будет 666. Этот автобус уже курсировал и его окрестили "Дорогой в ад". Сколько будет стоить путешествие и почему против маршрута выступали религиозные организации, расскажет "Телеграф".

Маршрут "Краков — Хель" будет длиться более 13 часов и ехать через Варшаву, Владыславово, Халупы, Кузницу, Ястарну и Юрату. Обойдется билет около €21.98 — такая сумма указана на 1 июля. Это базовая цена без учета доплат за выбор места. По текущему курсу это примерно 1077 грн. Отправляться из Кракова рейс будет в 6 утра, а прибывать почти в половине восьмого вечера.

Билет в Хель из Кракова на 1 июля/ Скриншот с сайта FlixBus

Новым автобусным оператором на маршруте станет FlixBus. В компании не скрывают, что номер 666 выбрали специально, чтобы привлечь внимание. Однако ранее маршрут уже имел такой номер, его заставили заменить в 2023 году на 669. Религиозные группы писали в предыдущую компанию-оператора PKS Gdynia многочисленные жалобы и просьбу изменить номер из "числа зверя" 666 на что-то другое.

Библейские ассоциации рождает и название города, которое лишь на одну букву "л" отличается от английского слова hell на обозначение ада. Для консервативной Польши это было слишком. Интересно, что Хель (пишется аналогично названию города Hel) в скандинавской мифологии – это владычица и олицетворение одноименного царства мертвых, куда попадают все умершие, кроме погибших в битве воинов.

Что интересно в городе Хель и на Хельском полуострове

Автобус будет ехать в Хель через весь полуостров/ Источник: kidsinthecity.pl

Город Хель расположен в самом конце Хельского полуострова и это очень популярная туристическая локация Балтики. Несмотря на библейско-скандинавские ассоциации, есть две версии происхождения названия: от древнегерманских языков, где hel означало "дюну" или от Heel ("каблук"), вероятно из-за того, что полуостров очень узок и выступает в море.

В общей сложности длина песчаной полосы полуострова — 35 километров. Часто полуостров называют "началом Польши". Сюда приезжают ради чистых пляжей, виндсерфинга, чтобы посмотреть тюленей и осмотреть масштабный комплекс оборонных сооружений времен Второй мировой войны. Через весь полуостров вдоль железной дороги и пляжей проложена велодорожка, поэтому город Хель является частью велотуристических прогулок.

