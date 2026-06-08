Потерял сознание или хвастался? Появились новые подробности ужасного ДТП в Киеве

В результате аварии четверо погибших, среди них есть ребенок

В понедельник, 8 июня, в Киеве в Шевченковском райсуде была избрана мера пресечения водителю, который влетел в подземку. Павел Плешившев уже назвал причину аварии, но есть другая версия.

Об этом сообщают журналисты из зала суда. Известно, что водитель получил 60 суток заключения под стражей без права внести залог.

По словам корреспондентов, во время общения с подозреваемым он подчеркнул, что во время вождения авто потерял сознание. Это якобы и стало причиной ДТП, которое унесло жизни четырех человек: двух копов, 12-летнего мальчика и женщины.

В то же время, по данным источников ТСН, Плешившевый якобы подрабатывал в такси и на момент аварии вез пассажирку. Во время поездки водитель "Мерседеса" пытался похвастаться перед женщиной своим "ловким" управлением, что повлекло за собой ДТП.

"Сейчас женщина с травмами в больнице и она — главный свидетель по этому резонансному делу", — говорится в материале.

Водитель в зале суда. Фото: ТСН

Напомним, что Плешившев более 39 раз нарушал правила дорожного движения. Только за 2026 год его штрафовали 18 раз. В 2026 году он уже был участником одной аварий.

Авто, влетевшее в подземку в Киеве

Авто, влетевшее в подземку в Киеве

Что известно о водителе Mercedes

Как сообщали местные каналы, водитель, совершивший смертельную аварию, — глава баптистской "Церкви села Подстепное". В сети уже показали его фотографии. Отметим, что официально эту информацию не подтверждали.

Как выглядит водитель, влетевший в подземку в Киеве

"Предварительно его зовут Павел Плешивцев, он 1976 года рождения. Сейчас он в реанимации под охраной полиции", — писали паблики 6 июня.

По данным следствия, 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz – житель Херсонщины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известная блогер Vikunciy погибла в ДТП на трассе "Киев-Одесса". У нее было около 1 млн подписчиков.