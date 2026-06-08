Втратив свідомість чи хизувався? З'явились нові подробиці жахливої ДТП в Києві

Внаслідок аварії четверо загиблих, серед них є дитина

У понеділок, 8 червня, в Києві у Шевченківському райсуді було обрано запобіжний захід водію, який влетів в підземку. Павло Плешившевий вже назвав причину аварії, але є інша версія.

Про це повідомляють журналісти з зали суду. Відомо, що водій отримав 60 діб утримання під вартою без права внести заставу.

За словами кореспондентів, під час спілкування з підозрюваним він наголосив, що під час керування авто втратив свідомість. Це нібито й стало причиною ДТП, яка забрала життя чотирьох людей: двох копів, 12-річного хлопчика та жінки.

Водночас, за даними джерел ТСН, Плешившевий нібито підробляв в таксі і на момент аварії віз пасажирку. Під час поїздки водій "Мерседеса" намагався похизуватись перед жінкою своїм "вправним" керуванням, що спричинило ДТП.

"Наразі жінка із травмами у лікарні і вона є — головним свідком у цій резонансній справі", — йдеться у матеріалі.

Водій у залі суду. Фото: ТСН

Нагадаємо, що Плешившевий понад 39 разів порушував правила дорожнього руху. Лише за 2026 рік його штрафували 18 разів. У 2026 він вже був учасником однієї аварій.

Авто, яке влетіло у підземку в Києві

Авто, яке влетіло у підземку в Києві

Що відомо про водія Mercedes

Як повідомляли місцеві канали, водій, який спричинив смертельну аварію, — голова баптистської "Церкви села Підстепове". У мережі вже показали його фото. Зауважимо, що офіційно цю інформацію не підтверджували.

Як виглядає водій, який влетів у підземку в Києві

"Попередньо, його звати Павло Плешивцев, він 1976 року народження. Наразі він в реанімації під охороною поліції", — писали пабліки 6 червня.

За даними слідства, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz — мешканець Херсонщини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відома блогерка Vikunciy загинула в ДТП на трасі "Київ-Одеса". Вона мала майже 1 млн підписників.